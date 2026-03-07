Lőrinc Nacsa: dacă există grădiniţă maghiară, există şi viitor maghiar

Făgăraş/Cluj-Napoca, 7 martie 2026, sâmbătă (MTI) - "Cine construieşte o grădiniţă se pregăteşte pentru viitor, iar dacă există grădiniţă maghiară, există şi viitor maghiar", a declarat sâmbătă secretarul de stat responsabil pentru politici naţionale din cadrul Cancelariei Primului Ministru al Ungariei, Lőrinc Nacsa, la inaugurarea grădiniţei şi a centrului educaţional evanghelic din Făgăraş.

Secretarul de stat a participat la ceremonia de inaugurare şi la slujba organizată cu acest prilej la grădiniţa şi centrul educaţional ale Bisericii Evanghelice-Luterane din România. Clădirea a fost renovată cu sprijinul guvernului ungar, în cadrul Programului de dezvoltare a grădiniţelor din Bazinul Carpatic.

În discursul său, Lőrinc Nacsa l-a citat pe marele poet Mihály Babits, care a predat la şcoala din Făgăraş între 1908 şi 1911, menţionând că, asemenea poetului, a sosit cu bucurie pentru a sărbători finalizarea unei noi realizări comune. „Grădiniţa este pregătită să servească comunitatea maghiară din Făgăraş şi din împrejurimi în misiunea sa de secole”, a afirmat oficialul.

Acesta a subliniat că cei care construiesc grădiniţe într-o perioadă dificilă, marcată de ameninţări de război şi de crize, cred în viitor. „Noi, maghiarii, avem credinţă, speranţă şi dragoste unii faţă de alţii, iar aceasta ne dă curajul de a construi grădiniţe chiar şi în vremuri dificile”, a spus el.

Potrivit lui Lőrinc Nacsa, prin renovarea grădiniţei comunitatea maghiară a făcut încă un pas spre a prospera pe pământul natal. El a arătat că aceasta reprezintă prioritatea politicii naţionale promovate de guvernul Ungariei în ultimii 16 ani.

Secretarul de stat a declarat că şi miza alegerilor parlamentare din aprilie este dacă „această cooperare şi această dezvoltare pe pământul natal vor continua încă patru ani”. El a adăugat că actualul guvern oferă o politică naţională stabilă şi previzibilă, precum şi sprijin constant pentru comunităţile maghiare din afara graniţelor. „Să ne unim forţele pentru a continua succesele şi pentru a întări comunitatea; noi contăm pe dumneavoastră pentru totdeauna, aşa cum şi dumneavoastră puteţi conta întotdeauna pe noi”, a afirmat Lőrinc Nacsa.

Subliniind importanţa educaţiei în limba maternă, oficialul a mulţumit locuitorilor din localitatea aflată în diaspora maghiară din judeţul Braşov pentru că îşi înscriu copiii la grădiniţa maghiară. El a precizat că, în cadrul programului de dezvoltare a grădiniţelor, guvernul ungar a construit sau renovat aproximativ 900 de grădiniţe şi creşe în Bazinul Carpatic, dintre care aproape 500 în Transilvania. „Prin aceasta asigurăm educaţie timpurie de calitate în limba maghiară pentru 26.500 de copii şi am îmbunătăţit sau îmbunătăţim condiţiile de muncă pentru 1.700 de cadre didactice”, a declarat secretarul de stat.

Episcopul evanghelic-luteran Dezső Adorjáni a numit clădirea renovată „o bijuterie a oraşului”, amintind că edificiul şcolii din secolul al XVI-lea se afla într-o stare degradată în urmă cu cinci ani. El a mulţumit guvernului ungar pentru sprijin şi primarului oraşului, Gheorghe Sucaciu, pentru atitudinea sa pozitivă, care a contribuit la „naşterea acestui miracol”.

Episcopul a subliniat că grădiniţa este mult mai mult decât o clădire funcţională şi estetică. „Aceasta este astăzi răspunsul nostru concret la o lume absurdă şi bolnavă. Noi construim: construim grădiniţe, construim suflete în interiorul lor, construim viitor şi construim împărăţia lui Dumnezeu”, a spus el.

Pastorul evanghelic din Hălmeag, Márta Bandi, care slujeşte şi comunitatea din Făgăraş, a declarat că în lipsa unei şcoli maghiare locale, noul centru educaţional va găzdui programe ale comunităţii maghiare, activităţi educaţionale şi evenimente ale congregaţiei şi va putea fi utilizat de toate bisericile maghiare. În noua grădiniţă va funcţiona singura grupă de grădiniţă cu predare în limba maghiară din localitatea aflată în diaspora.

Clădirea modern renovată a fost sfinţită de episcopul evanghelic, după care acesta, împreună cu Lőrinc Nacsa şi cu primarul Gheorghe Sucaciu, au tăiat panglicile în culorile naţionale ale Ungariei şi României. Reprezentanţii bisericilor surori au rostit, de asemenea, binecuvântări asupra imobilului. Instituţia de învăţământ va fi administrată de Biserica Evanghelică-Luterană împreună cu celelalte biserici istorice maghiare.

Potrivit ultimului recensământ din România, în oraşul Făgăraş, cu aproximativ 26.000 de locuitori, 588 de persoane s-au declarat de etnie maghiară.