Viktor Orbán: Ucrainenii vor să înlăture guvernul ungar pentru a instala la Budapesta un executiv pro-ucrainean

Budapesta, 6 martie 2026, vineri (MTI) - Guvernul naţional al Ungariei se află "în calea unor interese" şi există încercări de a-l înlătura pentru ca, în urma alegerilor parlamentare din aprilie, la Budapesta să fie instalat un guvern favorabil Ucrainei, dispus să îndeplinească solicitările Kievului - a declarat vineri prim-ministrul Viktor Orbán, în cadrul emisiunii "Jó reggelt, Magyarország!" difuzată de Radio Kossuth.

Întrebat despre declaraţiile făcute joi de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care – potrivit premierului ungar – ar fi conţinut ameninţări la adresa sa, Viktor Orbán a afirmat că ar fi o exagerare să spună că s-a speriat, însă afirmaţiile respective „nu i-au făcut plăcere”.

Prim-ministrul a explicat că Ucraina are o serie de solicitări adresate Ungariei, pe care nici el, nici guvernul pe care îl conduce nu le vor îndeplini, nici în prezent şi nici în viitor. Potrivit acestuia, executivul ungar şi el personal „stau în calea” acestor obiective, motiv pentru care ar exista tentative de a-i „înlătura”, fie prin presiuni şi ameninţări, fie prin şantaj.

Viktor Orbán a adăugat că Ucraina ar urmări schimbarea guvernului ungar şi prin intermediul alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie, deoarece consideră că îşi poate atinge cel mai uşor obiectivele dacă la conducerea Ungariei ar ajunge un guvern favorabil Kievului şi un prim-ministru „prietenos cu Ucraina”.

Premierul a subliniat că solicitările formulate de Ucraina ar afecta grav interesele Ungariei şi trebuie respinse. El a precizat că guvernul ungar nu va accepta cererea Ucrainei ca Ungaria să renunţe la energia provenită din Rusia, deoarece o asemenea decizie ar afecta milioane de gospodării. Totodată, executivul de la Budapesta nu va sprijini Ucraina în război, deoarece acesta „nu este războiul nostru”, nu va aloca fonduri pentru Ucraina şi nici nu va susţine aderarea acestei ţări la Uniunea Europeană, apreciind că o astfel de evoluţie ar afecta grav economia Ungariei, inclusiv sectorul agricol.

În opinia sa, acceptarea acestor solicitări ar avea consecinţe negative pentru ţară.

Premierul a declarat că oleoductul Drujba (Barátság) nu prezintă probleme tehnice care să împiedice livrarea petrolului rusesc către Ungaria, considerat vital pentru aprovizionarea energetică a ţării. Potrivit acestuia, situaţia ar fi rezultatul unei decizii politice a autorităţilor ucrainene de a bloca livrările de petrol către Ungaria.

El a menţionat că Ungaria are contracte valabile cu partea rusă şi îşi îndeplineşte obligaţiile de plată, în timp ce Ucraina s-ar fi angajat, prin acorduri internaţionale, să permită tranzitul petrolului. În opinia sa, blocarea livrărilor reprezintă „o formă de presiune politică” asupra Ungariei.

Viktor Orbán a avertizat că, în cazul în care Ungaria este supusă unor presiuni energetice, guvernul ungar nu va susţine decizii financiare la nivelul Uniunii Europene în favoarea Ucrainei. El a precizat că acordarea de credite europene pentru Ucraina necesită unanimitatea statelor membre şi că Budapesta nu va sprijini astfel de decizii până când tranzitul petrolului nu va fi reluat.

Prim-ministrul a mai afirmat că livrările de benzină şi motorină către Ucraina au fost suspendate, în timp ce exporturile de energie electrică continuă deocamdată. De asemenea, Ungaria ar putea opri şi alte fluxuri de tranzit importante pentru Ucraina până la reluarea transporturilor de petrol.

El a apreciat că Ucraina ar putea rămâne fără resurse financiare mai repede decât Ungaria fără petrol.

Viktor Orbán a mai susţinut că autorităţile ucrainene ar sprijini politic şi financiar partidul de opoziţie Tisza, pe care l-a caracterizat drept pro-ucrainean.

Potrivit premierului, în spatele situaţiei actuale ar exista o „coordonare de interese”, în sensul că apariţia unor dificultăţi în aprovizionarea energetică a Ungariei – creşterea preţurilor sau probleme pe piaţa carburanţilor – ar putea slăbi poziţia guvernului înaintea alegerilor.

El a amintit că, în prezent, Ungaria se confruntă cu două presiuni simultane asupra preţurilor la energie: pe de o parte, efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra pieţei globale, iar pe de altă parte blocarea transporturilor de petrol dinspre Ucraina, care are efecte regionale asupra preţurilor.

Premierul a subliniat că preţul carburanţilor din Ungaria este stabilit de piaţă, însă guvernul monitorizează situaţia internaţională şi, dacă preţurile ar deveni insuportabile pentru populaţie, executivul este pregătit să intervină prin instrumente administrative pentru a proteja consumatorii.

El a amintit că astfel de măsuri au mai fost aplicate în trecut şi că autorităţile dispun de instrumentele necesare pentru a proteja populaţia de preţurile excesive la energie.

Totodată, Viktor Orbán a respins afirmaţiile potrivit cărora nivelul taxelor pe carburanţi ar fi ridicat în Ungaria, susţinând că acestea sunt, în realitate, mai reduse decât în statele vecine.

În final, premierul a afirmat că situaţia actuală ar avantaja compania petrolieră Shell, care – potrivit lui – ar beneficia de pe urma reducerii livrărilor de petrol rusesc către Ungaria, deoarece aceasta ar determina creşterea importurilor de petrol din surse occidentale.