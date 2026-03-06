Szili Katalin: războiul nu poate prevala asupra chestiunii minorităţilor naţionale

Budapesta, 6 martie 2026, vineri (MTI) - Războiul nu poate prevala asupra chestiunii minorităţilor naţionale - a declarat vineri, la Budapesta, consilierul principal al prim-ministrului Ungariei, Katalin Szili, în cadrul dezbaterii intitulate "Realitatea războiului, existenţa minoritară - situaţia actuală a comunităţii maghiare din Transcarpatia".

Katalin Szili a subliniat că războiul nu poate constitui o justificare pentru Ucraina de a nu-şi îndeplini obligaţiile juridice asumate în domeniul drepturilor minorităţilor naţionale.

Ea a adăugat că Ungaria poartă responsabilitate faţă de comunităţile maghiare de peste graniţe, care fac parte din naţiunea maghiară. „În ceea ce priveşte Ucraina, politica externă a Ungariei vizează ridicarea tuturor problemelor care îi privesc pe cetăţenii maghiari care trăiesc în această ţară”, a afirmat ea, subliniind că guvernul ungar ridică în mod constant problema respectării drepturilor comunităţii maghiare din Transcarpatia.

Consilierul a arătat că Uniunea Europeană ar trebui să solicite Ucrainei garantarea drepturilor minorităţilor naţionale. În schimb, Europa, de cele mai multe ori, păstrează tăcerea, califică aceste chestiuni drept probleme interne şi nu întreprinde nicio acţiune.

Katalin Szili a subliniat că situaţia minorităţilor reprezintă pe termen lung şi o problemă de stabilitate pentru Europa, cu atât mai mult cu cât în Uniunea Europeană există comunităţi de imigranţi tot mai numeroase. În acest context, ea a menţionat că este necesară separarea clară a statutului şi drepturilor minorităţilor naţionale autohtone de cele ale comunităţilor de imigranţi.

Ea a declarat că toate cerinţele care trebuie îndeplinite de un stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană trebuie aplicate şi în cazul Ucrainei.

Consilierul a considerat important ca Europa să întreprindă paşi reali în direcţia instaurării păcii. „Bruxellesul ar trebui să se privească în oglindă şi să analizeze dacă face tot ceea ce este necesar pentru menţinerea păcii în Europa”.

Katalin Szili a declarat, de asemenea, că „lumea nu a mai văzut aşa ceva”, ca liderul unei ţări care aspiră să adere la Uniunea Europeană să ameninţe liderul unui alt stat, iar comunitatea europeană să rămână tăcută. Ea a adăugat că Uniunea Europeană nu doar că nu condamnă aceste ameninţări, dar finanţează şi războiul; în prezent este în discuţie un pachet de sprijin în valoare de aproximativ 90 de miliarde de euro.

Ea a amintit că şi înainte de izbucnirea războiului Ucraina manifesta o „abordare particulară” în această privinţă: nu recunoştea comunităţile naţionale autohtone şi a restrâns drepturile comunităţii maghiare din Transcarpatia, deşi, în calitate de stat asociat al Uniunii Europene, nu ar fi avut dreptul să discrimineze minorităţile.

La rândul său, László Brenzovics, preşedintele Uniunii Culturale Maghiare din Transcarpatia (KMKSZ), a declarat că, deşi regiunea Transcarpatia nu a fost afectată de bombardamente aeriene semnificative, infrastructura nu a suferit distrugeri majore, nu există restricţii de circulaţie şi instituţiile funcţionează, populaţia se confruntă totuşi cu dificultăţi serioase, iar sentimentul dominant este cel de teamă şi lipsă de perspectivă.

El a afirmat că bărbaţii sunt adesea mobilizaţi în mod ilegal şi violent, ceea ce îi determină pe mulţi să se ascundă şi generează tensiuni sociale. „Militarii înarmaţi nu ar trebui să aibă dreptul de a reţine, legitima sau duce cu forţa cetăţeni civili”.

László Brenzovics a menţionat că în Ucraina nu a mai avut loc un recensământ din 2001, însă estimările indică faptul că în Transcarpatia trăiesc aproximativ 60-70 de mii de maghiari. Dintre aceştia, aproximativ 500 servesc în prezent în armată, iar în jur de 100 şi-au pierdut viaţa ca urmare a războiului.

Preşedintele organizaţiei a avertizat că, din cauza scăderii natalităţii, Ucraina se va confrunta cu o situaţie demografică extrem de dificilă, din care va fi aproape imposibil să iasă.

De asemenea, Mátyás Szilágyi, cercetător principal la Institutul Ungar de Afaceri Externe, a declarat că mobilizarea forţată din Ucraina a ajuns, în ultimele luni, la un nivel în care grupuri înarmate pătrund în spaţiul privat, inclusiv în locuinţe şi pe proprietăţi private.

Potrivit acestuia, aceste unităţi ridică frecvent şi persoane cu dizabilităţi sau cu probleme psihice, iar scutirea de la mobilizare poate fi obţinută doar prin plata unor sume considerabile de bani, în cadrul unor practici de corupţie. El a adăugat că „vânătoarea” pentru recruţi se desfăşoară şi în mediul digital, că starea de spirit în societate este tensionată, numeroase servicii funcţionează deficitar şi există o lipsă semnificativă de forţă de muncă în sectoare precum construcţiile şi alte domenii.

O parte a populaţiei părăseşte ţara, iar trecerile ilegale ale frontierei sunt frecvente.

În prezent, în Ucraina nu sunt pe deplin respectate libertatea presei, libertatea de întrunire, libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă, iar restrângerea drepturilor se extinde asupra tuturor domeniilor vieţii sociale – a afirmat Mátyás Szilágyi, care a adăugat că, în asemenea condiţii, se ridică întrebarea dacă ar putea fi organizat un proces electoral democratic.