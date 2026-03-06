Primarul din Cluj-Napoca: vor fi analizate măsurile preventive necesare pentru evitarea incidentelor anti-maghiare

Cluj-Napoca, vineri, 6 martie 2026 (MTI) - Primăria municipiului Cluj-Napoca va analiza, în cooperare cu instituţiile competente, ce măsuri preventive sunt necesare pentru a evita repetarea unor incidente anti-maghiare în oraşul transilvănean - a declarat primarul Emil Boc într-o scrisoare de răspuns adresată Serviciului de Asistenţă Juridică pentru Minorităţi "Mikó Imre".

Organizaţia de protecţie a drepturilor minorităţilor, cu sediul la Sfântu Gheorghe, a publicat vineri scrisoarea primarului, transmisă ca răspuns la demersul adresat edilului clujean de către conducerea instituţiei în legătură cu incidentele anti-maghiare semnalate în oraş.

În scrisoarea datată 2 martie şi adresată preşedintei organizaţiei, Erika Benkő, Emil Boc a arătat că înţelege preocupările exprimate de organizaţia pentru apărarea drepturilor minorităţilor în legătură cu aceste incidente. El a subliniat, totodată, că respectarea diversităţii, convieţuirea paşnică şi siguranţa cetăţenilor reprezintă principii fundamentale care trebuie protejate la Cluj-Napoca, indiferent de apartenenţa etnică sau de limba maternă.

Primarul a adăugat că administraţia locală sprijină în mod constant iniţiativele care promovează dialogul intercultural, respectul faţă de diversitate şi consolidarea unui climat de siguranţă în comunitate.

Totodată, Emil Boc a reamintit că incidentul anti-maghiar produs în primăvara anului trecut – când suporteri ai echipei de fotbal Universitatea (U) Cluj au agresat studenţi maghiari – a fost condamnat public de conducerea oraşului, care a solicitat autorităţilor competente să investigheze cazul cu celeritate şi profesionalism.

El a subliniat că administraţia locală susţine politici şi abordări menite să unească comunitatea, nu să o divizeze.

„Vă asigurăm că, în cooperare cu instituţiile competente, vom analiza măsurile preventive necesare pentru a evita repetarea unor astfel de situaţii şi pentru a menţine cadrul unei convieţuiri bazate pe respect şi toleranţă”, a afirmat Emil Boc în scrisoarea de răspuns.

Serviciul de Asistenţă Juridică pentru Minorităţi „Mikó Imre” s-a adresat primarului din Cluj-Napoca după ce, la începutul lunii februarie, studenţi maghiari au fost supuşi unor agresiuni verbale într-un autobuz urban din cauza faptului că vorbeau în limba maghiară. În acest caz, poliţia din Cluj-Napoca a deschis din oficiu o anchetă sub suspiciunea de incitare la ură, instigare şi discriminare.

Organizaţia a condamnat incidentul, subliniind că astfel de manifestări reprezintă forme de discriminare pe criterii lingvistice şi etnice, chiar dacă autorităţile încearcă uneori să le încadreze drept simple tulburări ale ordinii publice.

Serviciul a reamintit că la Cluj-Napoca nu este pentru prima dată când persoane de etnie maghiară sunt admonestate pentru că vorbesc în limba maghiară în spaţiul public. Organizaţia a anunţat că va transmite scrisori atât conducerii clubului de fotbal, cât şi primarului municipiului, solicitând o poziţie fermă şi măsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii.

În primăvara anului trecut, opinia publică a fost puternic marcată de un incident în urma căruia suporteri ai echipei Universitatea Cluj au agresat tineri maghiari după un meci disputat între cele două echipe locale. Deşi autorii au fost ulterior identificaţi, aceştia au negat că incidentul ar fi avut un caracter etnic. La acea vreme, tineri maghiari din oraş au organizat un marş de protest împotriva agresiunii.

În oraşul transilvănean există de mai multe decenii o rivalitate puternică între cluburile CFR Cluj, fondat în 1907 sub numele Kolozsvári Vasutas Sport Klub, şi Universitatea Cluj, înfiinţată în 1919 ca echipă universitară. În galeria CFR Cluj se regăsesc în număr mare şi suporteri de etnie maghiară, care devin adesea ţinta ultraşilor echipei Universitatea Cluj.