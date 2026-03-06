Péter Szijjártó: ucrainenii şi-au arătat adevărata faţă

Budapesta, vineri, 6 martie 2026 (MTI) - Ucrainenii şi-au arătat adevărata faţă; se pare că am intrat într-o perioadă a ameninţărilor şi şantajului deschis, după ce, în urma declaraţiilor ameninţătoare făcute cu o zi înainte de preşedintele ucrainean, a fost ameninţată şi o sportivă maghiară - a declarat vineri, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului.

Şeful diplomaţiei ungare a subliniat că „se pare că am intrat într-o perioadă a ameninţărilor şi şantajului deschis, după ce ucrainenii şi-au arătat adevărata faţă”.

„Ieri, preşedintele ucrainean l-a ameninţat deschis, cu moartea, pe prim-ministrul Ungariei, iar astăzi nici nu a trecut de amiază şi deja ne confruntăm cu o nouă ameninţare la adresa unui cetăţean maghiar. Sportiva noastră, care urma să intre pe teren în cadrul turneului internaţional feminin de tenis de la Antalya, a fost ameninţată în mod extrem de dur înainte de meciul disputat în această dimineaţă împotriva adversarei sale ucrainene; atât ea, cât şi membrii familiei sale au primit mesaje de ameninţare deosebit de grave” – a declarat ministrul.

„Cetăţenii maghiari nu pot fi ameninţaţi; noi îi vom proteja pe toţi maghiarii, oriunde s-ar afla în lume. În consecinţă, ne-am adresat imediat autorităţilor turce, care au dispus fără întârziere asigurarea protecţiei poliţieneşti pentru sportiva maghiară, iar organizatorii turneului au consolidat, de asemenea, măsurile de securitate ale competiţiei” – a precizat el.

„Meciul sportivei maghiare împotriva jucătoarei de tenis ucrainene s-a disputat deja fără spectatori. Este regretabil că s-a ajuns în această situaţie; este regretabil că, în prezent, cetăţeni maghiari sunt ameninţaţi în mod deschis în diferite părţi ale lumii. Ucraina, ucrainenii şi-au arătat adevărata faţă” – a adăugat Péter Szijjártó.