Péter Szijjártó: Bruxellesul nu a susţinut Ungaria şi Slovacia în cazul conductei petroliere Drujba

Budapesta, vineri, 6 martie 2026 (MTI) - Comisia Europeană a răspuns abia după mai bine de zece zile scrisorii comune transmise de guvernele Ungariei şi Slovaciei, însă nu a susţinut poziţia celor două state în disputa cu Ucraina privind conducta petrolieră Drujba - a declarat vineri, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, potrivit comunicatului transmis de minister.

Şeful diplomaţiei ungare a afirmat că, în cursul zilei precedente, „s-a demonstrat fără echivoc” că autorităţile ucrainene nu reiau livrările de ţiţei către Ungaria din motive politice şi că blocarea transportului de petrol nu are la bază niciun impediment de natură fizică, tehnică sau operaţională.

Potrivit lui Péter Szijjártó, acest lucru reiese şi din faptul că, după şedinţa guvernului ucrainean desfăşurată joi, preşedintele Volodimir Zelenski a respins definitiv posibilitatea ca experţi să se deplaseze la faţa locului pentru a verifica starea conductei.

„Nici experţi ungari, nici slovaci şi nici ai Uniunii Europene nu pot examina situaţia conductei Drujba. Motivul este evident: din punct de vedere tehnic şi fizic, conducta este pe deplin pregătită pentru reluarea transportului de petrol”, a declarat ministrul.

Péter Szijjártó a susţinut că preşedintele ucrainean nu permite reluarea livrărilor de petrol deoarece ar dori să influenţeze procesul electoral din Ungaria.

„Preşedintele Zelenski nu autorizează reluarea transportului de petrol pentru că doreşte să intervină în alegerile din Ungaria. El îşi doreşte ca Ungaria să aibă un prim-ministru şi un guvern favorabile Ucrainei”, a afirmat ministrul.

Totodată, Péter Szijjártó a apreciat că, în opinia sa, în ultimele zile a devenit evident că Kievul acţionează în coordonare cu Bruxellesul, având în vedere că executivul european a răspuns scrisorii comune a guvernelor ungar şi slovac abia după mai bine de zece zile.

„În răspunsul transmis, Comisia Europeană nu a susţinut poziţia Ungariei şi Slovaciei. În schimb, a încercat să argumenteze că cele două state nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare. Practic, a justificat poziţia părţii ucrainene şi nu a apărat statele membre ale Uniunii Europene”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că, în opinia sa, instituţiile europene ar acţiona, totodată, în coordonare cu autorităţile croate pentru a împiedica importul de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia pe cale maritimă.

Péter Szijjártó a subliniat că, potrivit cadrului juridic al Uniunii Europene, Ungaria şi Slovacia au dreptul de a achiziţiona petrol rusesc transportat pe mare atât timp cât transportul prin conducte nu este posibil.

„Aceasta este o decizie clară şi în vigoare a Uniunii Europene. În pofida acestui fapt, Comisia Europeană, în cooperare cu Croaţia, încearcă să împiedice achiziţionarea petrolului rusesc pe ruta maritimă”, a declarat ministrul.

În opinia sa, în ultimele zile a devenit evident că Ucraina nu permite reluarea transportului de petrol prin conductă exclusiv din considerente politice.

„În această chestiune, ucrainenii acţionează în coordonare cu Bruxellesul, iar Bruxellesul cooperează cu Croaţia pentru a împiedica livrarea petrolului rusesc ieftin pe cale maritimă”, a afirmat el.

Ministrul a concluzionat că, în opinia sa, „situaţia este regretabilă şi inacceptabilă”, adăugând că, în contextul actual, este important ca Ungaria să aibă un guvern naţional suveran, capabil să garanteze menţinerea politicii de reducere a costurilor la energie şi adoptarea unor decizii suverane în domeniul aprovizionării energetice.