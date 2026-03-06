Orbán Viktor: vom proteja cetăţenii ungari de preţurile insuportabile la energie

Budapesta, 6 martie 2026, vineri (MTI) - Vom proteja cetăţenii ungari de preţurile insuportabile la energie; dacă preţurile energiei ar deveni insuportabile, guvernul va interveni cu instrumente de stat - a subliniat prim-ministrul Viktor Orbán vineri, în emisiunea "Jó reggelt, Magyarország!" de la postul de radio Kossuth.

Viktor Orbán a amintit că Ungaria este afectată în prezent de doi factori simultan: războiul din Orientul Mijlociu are un efect de creştere a preţurilor pe piaţa mondială, iar blocada petrolului instituită de Ucraina produce, la rândul ei, un efect de scumpire la nivel regional.

„Este de o gravitate extremă ceea ce face Zelenski împotriva Ungariei”, a declarat el, adăugând că, dacă petrolul mai ieftin ar ajunge pe piaţă, ar fi mai uşor de gestionat problema creşterii preţurilor.

Premierul a subliniat că piaţa este cea care stabileşte în prezent preţul benzinei în Ungaria. Guvernul monitorizează însă evoluţiile de pe pieţele internaţionale, iar înainte ca situaţia să devină nesustenabilă la nivel intern va interveni în mecanismul de formare a preţurilor – a spus el, subliniind: „vom proteja cetăţenii ungari de preţurile insuportabile la energie”.

Viktor Orbán a afirmat că trebuie luat în calcul faptul că următorii patru ani vor continua să reprezinte o perioadă a pericolelor la nivel global, dar mai ales în Europa. El a explicat că Uniunea Europeană a anunţat o strategie militară şi strategică în privinţa războiului ruso-ucrainean, potrivit căreia Rusia trebuie învinsă pe linia frontului, iar Europa trebuie să ofere tot ceea ce este necesar pentru acest obiectiv: bani, arme şi oameni.

El a avertizat că în următorii patru ani riscul de război va creşte şi că viitorul guvern al Ungariei va trebui să dea dovadă de forţă şi să găsească soluţia pentru ca Ungaria să rămână în afara conflictului în care Uniunea Europeană se implică tot mai profund.

Şeful guvernului a declarat că „cuvintele-cheie ale următorilor patru ani sunt securitatea şi menţinerea în afara conflictului. Vom fi în siguranţă dacă vom reuşi să rămânem în afara războiului”.

Dacă nu ar exista gazul rusesc ieftin şi politica de plafonare a costurilor utilităţilor (rezsicsökkentés), ungurii ar pierde echivalentul unui salariu mediu lunar – a declarat prim-ministrul vineri, în emisiunea „Jó reggelt, Magyarország!” de la postul de radio Kossuth.

Viktor Orbán a amintit că nu doar blocada petrolului generează conflictul cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ci şi problema gazelor, întrucât Ucraina a întrerupt tranzitul după izbucnirea războiului.

Potrivit acestuia, efectele nu s-au resimţit în Ungaria deoarece, încă din perioada conflictului din Crimeea, în anii 2015-2016, a fost construit treptat un sistem de conducte care ocoleşte Ucraina pe la sud şi este capabil să transporte către Ungaria gaz rusesc mai ieftin.

El a adăugat că, dacă acest sistem de conducte nu ar exista, „în Ungaria am fi renunţat de mult la politica de plafonare a utilităţilor”, iar preţul gazului ar fi ajuns la nivelul celui din alte state europene.

Viktor Orbán a mai spus că trebuie urmărit cu atenţie ca Ucraina să nu provoace daune conductei de gaz care ocoleşte Ucraina pe la sud, aşa cum s-a întâmplat în cazul conductei Nord Stream din Germania, care a fost aruncată în aer. Dacă această conductă sudică ar fi avariată, Ungaria s-ar confrunta imediat cu probleme de aprovizionare – a subliniat prim-ministrul.