Viktor Orbán: Ungaria se află în stare de alertă

Budapesta, 5 martie 2026, joi (MTI) – Ungaria se află în stare de alertă. În contextul conflictului din Iran, există posibilitatea activării unor celule teroriste din Europa Occidentală. Această situaţie afectează în mod direct securitatea Ungariei, motiv pentru care au fost introduse măsuri de precauţie. Vom proteja securitatea Ungariei şi a cetăţenilor maghiari – a declarat prim-ministrul Viktor Orbán într-un mesaj video publicat joi pe Facebook.

În materialul video, şeful guvernului a precizat că ziua a început cu reuniunea Terrorellenes Koordinációs Bizottság (Comitetul de Coordonare Antiteroristă), având în vedere că evoluţiile războiului din Orientul Mijlociu influenţează direct situaţia de securitate a Ungariei.

În acest context, Viktor Orbán a convocat conducerea instituţiilor responsabile de combaterea terorismului, iar activitatea acestora a fost ridicată la un nivel superior de alertă.

„Am învăţat că, în urma migraţiei masive, organizaţiile teroriste din Orientul Mijlociu s-au instalat şi s-au consolidat în Europa Occidentală. Ne aşteptăm ca aceste organizaţii şi celulele teroriste existente în Europa să fie activate. Cu toate acestea, vom proteja pacea şi securitatea Ungariei şi în această situaţie. Din acest motiv, am consolidat controlul asupra traficului de persoane provenind din străinătate către Ungaria”, a declarat prim-ministrul Viktor Orbán.