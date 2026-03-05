Războiul din Ucraina - Volodimir Zelenski a lansat o ameninţare directă la adresa lui Viktor Orbán

Budapesta/Kiev, 5 martie 2026, joi (MTI) - Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi-a exprimat speranţa că prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, va înceta să blocheze în cadrul Uniunii Europene (Uniunea Europeană) aprobarea finală a unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro. Declaraţia a fost făcută joi la Kiev, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute după o reuniune de lucru cu prim-ministrul Iulia Sviridenko şi cu membrii guvernului ucrainean.

„Sperăm că în Uniunea Europeană (Uniunea Europeană) o singură persoană nu va bloca suma de 90 de miliarde de euro sau prima tranşă din această sumă şi că militarii ucraineni vor avea armele necesare. În caz contrar, vom transmite adresa acelei persoane forţelor armate, băieţilor noştri, iar ei îl vor suna şi vor discuta cu el în propriul lor limbaj”, a declarat Volodimir Zelenski.

Întrebată dacă există riscul ca, pe fondul conflictului cu Iranul, sprijinul financiar al Uniunii Europene (Uniunea Europeană) pentru Ucraina să se diminueze din cauza creşterii cheltuielilor europene, Iulia Sviridenko a afirmat că autorităţile ucrainene nu au primit semnale în acest sens din partea partenerilor europeni.

„În ceea ce priveşte Ukraine Facility sau alte programe europene, nu am primit niciun semnal din partea partenerilor noştri europeni în această direcţie. Sarcina noastră este să adoptăm legislaţia necesară pentru a putea beneficia de aceste finanţări”, a precizat aceasta.

Potrivit declaraţiilor lui Volodimir Zelenski, problema finanţării în valoare de 90 de miliarde de euro ar urma să fie clarificată la următoarea reuniune a liderilor statelor membre ale Uniunii Europene (Uniunea Europeană), programată pentru perioada 19-20 martie.