Războiul din Ucraina - însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei este convocat la Ministerul de Externe al Ucrainei în cazul celor doi maghiari din Transcarpatia eliberaţi

Kiev, 5 martie 2026, joi (MTI) - Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Ungariei la Kiev a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei (Ukrán Külügyminisztérium) în legătură cu cazul celor doi prizonieri de război maghiari din Transcarpatia (Kárpátalja) eliberaţi miercuri - a anunţat instituţia diplomatică ucraineană.

Potrivit unui comunicat al ministerului, citat de portalul de ştiri RBK-Ukraina, partea ucraineană a luat act de anunţul potrivit căruia Rusia ar fi predat Ungariei mai mulţi militari, însă autorităţile de la Kiev nu au avut nicio informaţie prealabilă în acest sens.

„În acest context, însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a oferi informaţii credibile cu privire la această situaţie. Partea ucraineană a solicitat, de asemenea, acces la persoanele repatriate”, se arată în comunicat.

Ministerul ucrainean de externe a afirmat totodată că „Moscova şi Budapesta nu manipulează pentru prima dată chestiunea sensibilă a prizonierilor de război”.

„Este greu de înţeles cinismul cu care problema eliberării unor persoane este transformată într-un element de PR politic înaintea alegerilor din Ungaria şi utilizată ca monedă de schimb în relaţiile cu Kremlinul. Este evident că nici (Vladimir) Putin, preşedintele Federaţiei Ruse, nici actuala conducere de la Budapesta nu cunosc limite în acest cinism”, se arată în declaraţie.

Ministerul şi-a exprimat totodată speranţa că persoanelor vizate „li se va permite să decidă singure asupra propriului lor destin”.

În comunicat, instituţia diplomatică ucraineană a făcut referire şi la ceea ce a numit „manipularea de către Ungaria a aşa-numitei cărţi etnice”.

Totodată, ministerul a subliniat că „Ucraina acordă întotdeauna prioritate protejării cetăţenilor săi, indiferent de originea lor etnică”. Potrivit comunicatului, eforturile umanitare reale depuse de statele care sprijină sincer Ucraina în eliberarea persoanelor aflate în captivitate şi în protejarea vieţilor „nu sunt însoţite de un asemenea PR cinic şi de o politizare excesivă”.