Péter Szijjártó: autorităţile ucrainene şi-au pierdut cumpătul convocând însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei la Kiev

Budapesta, 5 martie 2026, joi (MTI) - Guvernul ucrainean şi-a pierdut complet cumpătul, fapt demonstrat şi de decizia de a convoca din nou însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Ungariei la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei (Ukrán Külügyminisztérium), de această dată în legătură cu cazul celor doi soldaţi eliberaţi din prizonieratul de război rusesc - a declarat joi la Győr ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului.

Şeful diplomaţiei ungare a afirmat că „autorităţile ucrainene practic şi-au pierdut complet cumpătul şi capacitatea de judecată; sau, dacă ar fi să spun lucrurile şi mai direct, reacţia lor este una complet disproporţionată”.

„După ce ieri am reuşit să aducem acasă din prizonieratul de război rusesc doi cetăţeni maghiari – două persoane pe care autorităţile ucrainene le-au trimis cu forţa pe front -, oameni care aproape că şi-au pierdut viaţa pe linia frontului, i-am adus acasă, le-am salvat viaţa şi i-am pus în siguranţă, iar acum autorităţile ucrainene protestează şi provoacă tensiuni din această cauză”, a declarat Péter Szijjártó.

„Astăzi a fost convocat însărcinatul nostru cu afaceri la Kiev pentru a li se comunica nemulţumirea autorităţilor ucrainene după ce am salvat viaţa a doi cetăţeni maghiari”, a adăugat ministrul.

„Mesajul nostru către autorităţile ucrainene este clar: lăsaţi în pace cetăţenii maghiari! Lăsaţi în pace oamenii pe care i-aţi trimis cu forţa la război şi pe care noi i-am salvat! Nu mai interveniţi în această chestiune, nu aveţi nimic de-a face cu aceşti oameni”, a subliniat şeful diplomaţiei ungare.

Péter Szijjártó a reiterat că guvernul ungar va continua să ofere ajutor tuturor cetăţenilor maghiari aflaţi în dificultate şi să menţină Ungaria în afara războiului.

„Ungaria trebuie să rămână în afara acestui război. Pentru noi, pacea şi securitatea Ungariei sunt pe primul loc. Nu vom permite nimănui să ne provoace să intrăm în acest război, nici măcar autorităţilor ucrainene. Să înţeleagă: nu au nimic de-a face cu aceşti oameni, să-i lase în pace”, a declarat Péter Szijjártó.