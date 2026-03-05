Budapesta, 5 martie 2026, joi - Continuarea războiului pune în pericol securitatea întregii Europe de Est, în special a Republicii Moldova, care se numără printre statele cele mai expuse riscurilor de escaladare - a declarat ministrul apărării al Ungariei, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, după întrevederea avută cu ministrul apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi.

Ministrul ungar a subliniat că Ungaria sprijină aspiraţiile Republicii Moldova de integrare europeană şi euro-atlantică. În opinia noastră, procesul de aderare trebuie să se bazeze pe merit, pe reforme concrete, rezultate măsurabile şi pe un angajament durabil faţă de valorile europene.

Totodată, a adăugat că Ungaria nu este de acord cu extinderea promovată pe baze politice sau ideologice, iar o astfel de abordare ar reprezenta, în opinia Budapestei, o eventuală admitere a Ucrainei în aceste structuri.

Ministrul apărării a subliniat că Ungaria respinge presiunile exercitate la nivelul instituţiilor europene pentru a lega dosarul Ucrainei de aspiraţiile şi rezultatele altor state candidate şi pentru a promova astfel decizii „în pachet”, fără o bază profesională şi meritocratică. Ungaria nu va participa la compromisuri politice: fiecare stat candidat trebuie evaluat individual, pe baza propriilor performanţe, iar progresul unei ţări nu poate deveni instrument de presiune sau de negociere în raport cu alta.

În cadrul întâlnirii, părţile au analizat şi evoluţiile situaţiei de securitate din regiune. Kristóf Szalay-Bobrovniczky a arătat că, în actualul context internaţional imprevizibil, Europa are nevoie de o cooperare reală şi de solidaritate autentică.

Ungaria oferă în acest sens un exemplu concret: Budapesta a sprijinit Republica Moldova în perioada celei mai grave crize energetice cu care s-a confruntat această ţară. În acelaşi timp, a remarcat ministrul ungar, în prezent Ungaria continuă să aştepte fără rezultat sprijinul necesar din partea Comisiei Europene (Comisia Europeană) în legătură cu atacurile ucrainene asupra securităţii energetice a Ungariei.