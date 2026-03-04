Sandor Czomba: numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, la un minim istoric

Budapesta, 4 martie 2026 (MTI) - Numărul persoanelor înregistrate ca fiind în căutarea unui loc de muncă s-a situat la 225.994 în luna februarie 2026, potrivit datelor serviciului public de ocupare, ceea ce reprezintă o scădere de peste 6.000 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi de aproximativ 430.000 comparativ cu nivelul din 2010 - a declarat miercuri, într-un comunicat, Sandor Czomba, secretar de stat responsabil pentru politica de ocupare în cadrul Ministerului Economiei Naţionale.

Potrivit oficialului, nivelul redus al numărului persoanelor aflate în evidenţele serviciului public de ocupare indică faptul că evoluţia actuală a ocupării este influenţată în mare măsură de tendinţele demografice, în special de diminuarea populaţiei de vârstă activă. În comparaţie internaţională, nivelul ocupării în Ungaria rămâne ridicat, iar rata şomajului se menţine la un nivel scăzut.

Sandor Czomba a reamintit că guvernul sprijină integrarea rapidă pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă printr-o serie de programe active de ocupare. În cadrul programului „Ifjúsági Garancia Plusz” (Programul „Garanţia pentru Tineret Plus”), implementat cu cofinanţare europeană, aproximativ 28.000 de tineri au beneficiat până în prezent de sprijin pentru accesul pe piaţa muncii.

Programul va fi extins începând din februarie, plafonul maxim al subvenţiilor salariale fiind majorat de la 300.000 la 350.000 de forinţi brut. Totodată, programul include servicii consolidate de mentorat şi consiliere, menite să sprijine integrarea şi menţinerea tinerilor pe piaţa muncii.

Începând din februarie au fost reluate şi programele naţionale de sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă. În cadrul programului „Utazási támogatás 2026” (Programul „Sprijin pentru mobilitate 2026”), pentru distanţe de peste 10 kilometri între domiciliu şi locul de muncă, sprijinul poate fi acordat în cuantum de 5% din salariul minim pentru fiecare 10 kilometri parcurşi.

De asemenea, în cadrul programului „Lakhatási támogatás 2026” (Programul „Sprijin pentru locuire 2026”) se poate acorda sprijin pentru locuire persoanelor care acceptă un loc de muncă la o distanţă de peste 30 de kilometri de domiciliu.

Totodată, va fi relansat programul „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” (Programul „Din ocuparea publică în sectorul competitiv”), care a sprijinit deja peste 20.000 de persoane să treacă din programele de ocupare publică în sectorul competitiv.