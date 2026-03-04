Péter Szijjártó discută la Moscova despre securitatea aprovizionării energetice a Ungariei

Budapesta, 4 martie 2026, miercuri (MTI) - Ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, poartă miercuri la Moscova discuţii privind securitatea aprovizionării energetice a ţării, pentru a se asigura că, în pofida crizelor actuale, cantităţile necesare de petrol şi gaze naturale vor rămâne disponibile pentru Ungaria la preţuri neschimbate.

Potrivit unui comunicat al Külgazdasági és Külügyminisztérium (Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior), ministrul a declarat că, în actualul context global caracterizat de o situaţie de securitate extrem de instabilă şi de conflicte armate în mai multe regiuni ale lumii, securitatea energetică a Ungariei se confruntă cu numeroase provocări.

Pe de o parte, autorităţile ucrainene blochează transporturile de petrol prin conducta Barátság kőolajvezeték (conducta petrolieră Drujba), iar autorităţile croate contestă, deocamdată, dreptul Ungariei de a achiziţiona petrol rusesc pe cale maritimă. În paralel, în urma conflictului din Iran, întregul transport maritim global de petrol şi gaze naturale se confruntă cu provocări extraordinare, ca urmare a închiderii Hormuzi-szoros (Strâmtoarea Hormuz), prin care tranzitează aproximativ o treime din comerţul maritim mondial cu petrol şi o cincime din comerţul mondial cu gaze naturale lichefiate.

În această situaţie mă aflu la Moscova pentru a mă asigura că, şi în perioada de criză, Ungaria dispune în continuare de cantităţile de petrol şi gaze naturale necesare securităţii energetice a ţării. De asemenea, sunt aici pentru a obţine garanţii că, în pofida schimbării circumstanţelor şi a crizei energetice globale, partea rusă va continua să livreze Ungariei aceste cantităţi de petrol şi gaze naturale la preţuri neschimbate – a declarat Péter Szijjártó.

Ministrul a subliniat că, în cazul în care aceste garanţii vor fi obţinute, va rămâne o singură sarcină: asigurarea faptului că aceste cantităţi de petrol şi gaze naturale ajung efectiv pe teritoriul Ungariei.

El a arătat că acest lucru este esenţial şi pentru menţinerea programului „rezsicsökkentés” (programul de reducere a tarifelor la utilităţi), subliniind că, fără resursele energetice provenite din Rusia, menţinerea acestui sistem nu ar fi posibilă.

Péter Szijjártó a mai explicat că vizita sa are şi un alt obiectiv. Autorităţile ungare încearcă să ofere sprijin tuturor cetăţenilor maghiari aflaţi în dificultate în străinătate. În ultima perioadă, ca urmare a recrutărilor forţate din Ucraina, mai mulţi cetăţeni maghiari au fost trimişi pe frontul ucrainean.

Din păcate, unii dintre ei au murit, alţii au dispărut, iar unii au ajuns în captivitate în Rusia. Potrivit ministrului, în ultimele zile au fost identificaţi doi cetăţeni maghiari aflaţi în această situaţie, care au solicitat sprijin din partea autorităţilor de la Budapesta.

Sper ca, în urma discuţiilor de astăzi, să ne întoarcem acasă cu avionul mai mulţi decât am venit – a afirmat Péter Szijjártó.