Péter Szijjártó: a decolat primul zbor de evacuare către Iordania

Budapesta, miercuri, 4 martie 2026 (MTI) - Primul zbor de evacuare a decolat din Ungaria către Iordania, cu scopul de a repatria cetăţeni ungari rămaşi blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului - a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, într-un mesaj video publicat miercuri pe Facebook.

Şeful diplomaţiei ungare a declarat că situaţia din Orientul Mijlociu rămâne gravă, iar pe parcursul nopţii au continuat atacurile cu rachete şi drone împotriva unor state arabe, motiv pentru care în regiune sunt în vigoare restricţii severe şi închideri ale spaţiului aerian, iar zborurile către numeroase destinaţii sunt practic imposibile.

„Totuşi, astăzi am reuşit să lansăm un zbor de evacuare. Aeronava a decolat cu câteva minute în urmă de la Kecskemét, urmând să aterizeze la Amman, de unde va aduce acasă 87 de persoane, dintre care 83 cetăţeni ungari, doi români, un slovac şi un cetăţean columbian”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, este vorba în principal despre persoane care se aflau anterior în Israel. În Israel este instituită o închidere totală a spaţiului aerian, astfel că ţara poate fi părăsită doar pe cale terestră.

„Am ajutat un grup de pelerini format din 51 de persoane să părăsească Israelul pe cale terestră, în direcţia Iordaniei. Pe lângă aceştia, vom repatria astăzi încă aproximativ treizeci de persoane care se află deja în Iordania”, a adăugat Péter Szijjártó.

Ministrul a anunţat că şi joi va fi operat un zbor de evacuare, care va aduce în Ungaria cetăţeni ungari rămaşi blocaţi în regiune sau care au reuşit să ajungă în Amman.

„Vineri va urma operaţiunea din Sharm el-Sheikh, deoarece persoanele rămase blocate în Israel din cauza închiderii totale a spaţiului aerian pot părăsi ţara pe cale terestră fie spre Iordania, fie spre Egipt. În cursul acestei săptămâni îi vom putea aduce acasă, iar ulterior compania aeriană Wizz Air îşi va suplimenta cursele către Sharm el-Sheikh la zece pe săptămână, ceea ce va permite şi revenirea în Ungaria cu zboruri regulate”, a subliniat el.

Ministrul a mai spus că menţine un contact permanent cu omologii săi din regiune pentru a putea oferi sprijin unui număr cât mai mare de cetăţeni ungari.

„Închiderea spaţiului aerian face însă, deocamdată, imposibilă revenirea acasă a multor cetăţeni ungari. Ambasadele noastre funcţionează în continuare la capacitate maximă, iar secţiile consulare rămân la dispoziţia cetăţenilor”, a concluzionat Péter Szijjártó.