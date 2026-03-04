Mihály Varga: creşterea nivelului de educaţie financiară contribuie la stabilitatea ţării

Budapesta, 4 martie 2026, miercuri (MTI) - Magyar Nemzeti Bank (Banca Naţională a Ungariei) este angajată în consolidarea stabilităţii economice a ţării, iar pe termen lung creşterea nivelului de educaţie financiară contribuie, de asemenea, la atingerea acestui obiectiv - a declarat Mihály Varga, potrivit unui comunicat al băncii centrale publicat miercuri.

Guvernatorul băncii centrale a susţinut o prezentare pentru elevi de liceu la BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum (Liceul Economic „Keleti Károly” din cadrul Centrului de Formare Profesională din Budapesta), în cadrul seriei de evenimente „Pénz7” (Săptămâna banilor), dedicată educaţiei financiare.

Mihály Varga a subliniat că, în contextul actual, consolidarea stabilităţii economice a ţării reprezintă o prioritate strategică, iar Magyar Nemzeti Bank (Banca Naţională a Ungariei) tratează acest obiectiv ca pe unul dintre principalele sale angajamente instituţionale.

Potrivit acestuia, rezultatele acestor eforturi se reflectă, între altele, într-un curs de schimb mai puternic, în nivelul fără precedent al rezervelor internaţionale şi în scăderea inflaţiei.

Guvernatorul băncii centrale a evidenţiat că, din perspectiva mediului de afaceri, economia ungară dispune încă de rezerve semnificative în ceea ce priveşte creşterea eficienţei. Pentru valorificarea acestui potenţial, consolidarea educaţiei şi a responsabilităţii financiare este esenţială.

În acelaşi timp, din perspectiva gospodăriilor, dezvoltarea obiceiurilor de economisire are o importanţă similară. Anul trecut, averea financiară a gospodăriilor din Ungaria a atins un nou nivel record, depăşind 118.000 de miliarde de forinţi.

De asemenea, numerarul deţinut de gospodării şi economiile păstrate în conturi bancare curente, neinvestite, se ridică împreună la aproape 25.000 de miliarde de forinţi. Prin investiţii adecvate, aceste resurse ar putea contribui la creşterea economiilor familiilor şi la consolidarea performanţei economiei naţionale, iar educaţia financiară joacă un rol-cheie în acest proces – a subliniat Mihály Varga.

Guvernatorul băncii centrale a adăugat că deciziile financiare mai conştiente şi administrarea responsabilă a economiilor contribuie, la nivel naţional, la dezvoltarea şi stabilitatea întregii economii – se arată în comunicatul Magyar Nemzeti Bank (Banca Naţională a Ungariei).