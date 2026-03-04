Kremlinul: preşedintele Rusiei va avea o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Ungariei

Moscova, 4 martie 2026, miercuri (MTI) - Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, va avea o întrevedere cu ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó - a anunţat miercuri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kreml (Kremlinul), într-o declaraţie făcută jurnaliştilor.

Potrivit acestuia, în cadrul întrevederii vor fi abordate, între altele, aspecte legate de securitatea aprovizionării energetice şi de transportul hidrocarburilor către Ungaria.

„După cum ştiţi, există state care achiziţionează petrol rusesc, precum Ungaria şi Slovacia, care în prezent se confruntă cu ceea ce considerăm a fi o formă de presiune exercitată de regimul de la Kiev. Această presiune este legată de blocarea deliberată a transporturilor de petrol prin Barátság kőolajvezeték (conducta petrolieră Drujba)”, a declarat Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kreml (Kremlinul) a precizat că situaţia transporturilor de petrol prin Barátság kőolajvezeték (conducta petrolieră Drujba), în contextul blocării acestora de către Ucraina, va figura pe agenda discuţiilor dintre Vladimir Putin şi Péter Szijjártó.

Referindu-se la alte teme de politică internaţională, Dmitri Peskov a subliniat că descurajarea nucleară „rămâne în continuare piatra de temelie a securităţii globale”. În opinia sa, informaţiile privind posibile planuri de cooperare militară nucleară între Franţa şi Germania – stat care nu deţine arme nucleare – confirmă poziţia Federaţiei Ruse potrivit căreia negocierile privind stabilitatea strategică pot fi purtate doar cu participarea Marii Britanii şi a Franţei, respectiv a puterilor nucleare europene.

Răspunzând unei întrebări adresate de jurnalişti, Dmitri Peskov a declarat că statele europene nu au solicitat Moscovei restabilirea sau majorarea livrărilor de resurse energetice ca urmare a blocării Hormuzi-szoros (Strâmtoarea Hormuz).