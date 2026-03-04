Gyorgy Bakondi: conflictul din Iran ar putea declanşa un nou val de migranţi

Budapesta, 4 martie 2026 (MTI) - Conflictul din Iran ar putea declanşa un nou val masiv de migranţi, în timp ce nivelul ameninţării teroriste a crescut, iar protecţia infrastructurilor critice trebuie consolidată - a declarat miercuri dimineaţă Gyorgy Bakondi, consilier principal pentru securitate internă al prim-ministrului Ungariei, la postul public de televiziune M1.

Potrivit oficialului, în cazul în care migranţi sau refugiaţi ar pleca din Iran, aceştia ar putea ajunge la frontiera Ungariei prin Turcia şi pe ruta balcanică occidentală. În plus, riscurile de securitate sunt amplificate şi de faptul că statul iranian sprijină, la nivel global, grupări islamiste fundamentaliste.

În acest context, autorităţile ungare au decis ridicarea nivelului de ameninţare teroristă şi consolidarea măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice. Securitatea acestora este asigurată de forţe militare şi de poliţie, a precizat Gyorgy Bakondi.

Consilierul a afirmat că actualul context de securitate poate fi caracterizat drept „o epocă a pericolelor”, ceea ce impune adoptarea unor măsuri guvernamentale ferme şi eficiente. Guvernul depune toate eforturile pentru a garanta securitatea şi aprovizionarea populaţiei.

În cadrul emisiunii „Jó reggelt, Magyarország!” (Bună dimineaţa, Ungaria!) difuzate de postul public Kossuth Rádió, Gyorgy Bakondi a subliniat că majorarea nivelului de ameninţare teroristă nu reprezintă „un truc sau propagandă electorală”, ci rezultă din evaluarea riscurilor la adresa securităţii naţionale.

Oficialul a arătat că Iranul sprijină organizaţii şiite la nivel global, fapt care justifică ridicarea nivelului de ameninţare teroristă. În acelaşi timp, conflictul ar putea genera un val de migranţi care, prin Turcia şi ruta balcanică occidentală, ar putea ajunge până la frontiera Ungariei.

Gyorgy Bakondi a menţionat totodată că a apărut şi o nouă ameninţare, reprezentată de acţiunile statului ucrainean, care – potrivit afirmaţiilor sale – încearcă să influenţeze rezultatul alegerilor din 12 aprilie în favoarea unui guvern considerat favorabil Kievului.

În opinia sa, unii lideri şi formatori de opinie din Ucraina au făcut declaraţii cu ton dur şi ameninţător la adresa conducerii politice de la Budapesta, în condiţiile în care Ucraina aspiră la aderarea la Uniunea Europeană. De asemenea, în anumite chestiuni energetice, Uniunea Europeană nu susţine poziţiile Ungariei şi Slovaciei.