Aproximativ 630.000 de metri pătraţi de suprafaţă imobiliară vor beneficia de modernizare energetică prin programul "Baross Gábor Tőkeprogram" (Programul de capital "Baross Gábor")

Budapesta, 4 martie 2026, miercuri (MTI) - Datorită subprogramului destinat fondurilor imobiliare din cadrul programului guvernamental "Baross Gábor Tőkeprogram" (Programul de capital "Baross Gábor"), aproximativ 630.000 de metri pătraţi de suprafaţă imobiliară vor putea îndeplini noile cerinţe moderne privind eficienţa energetică - a anunţat miercuri, într-un comunicat transmis agenţiei MTI, Nemzeti Tőkeholding (Societatea Naţională de Capital).

Potrivit comunicatului, în cadrul subprogramului au fost deja lansate proiecte de renovare şi dezvoltare energetică pentru aproximativ 250.000 de metri pătraţi de suprafaţă rezidenţială şi circa 370.000 de metri pătraţi de suprafaţă comercială şi logistică la nivel naţional. Iniţiativa poate avea un impact semnificativ asupra procesului de modernizare a fondului imobiliar din Ungaria.

Clădirile modernizate vor avea un impact redus asupra mediului, îşi vor menţine stabilitatea valorii pe piaţă, iar investiţiile în dezvoltări imobiliare verzi au primit un impuls important, care poate orienta pe termen lung actorii pieţei către soluţii sustenabile.

În evaluarea rezultatelor, reprezentanţii instituţiei au subliniat că integrarea criteriilor de sustenabilitate contribuie la creşterea valorii investiţiilor. Din suma totală de 149 de miliarde de forinţi investită prin program, valoarea portofoliului depăşeşte deja 172 de miliarde de forinţi, iar randamentele anualizate sunt peste nivelul fondurilor de referinţă.

La finalul programului, administratorii fondurilor vor restitui investitorului de stat capitalul majorat cu randamentul aşteptat. Astfel, Ungaria nu va obţine doar clădiri modernizate energetic, ci şi rezultate financiare solide – a declarat, potrivit comunicatului, Sándor Buda, preşedinte-director general.

Iniţiativa a fost lansată de Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministerul Economiei Naţionale) şi Nemzeti Tőkeholding (Societatea Naţională de Capital), în cadrul programului fiind alocate 149 de miliarde de forinţi pentru dezvoltări imobiliare cu obiective ecologice în Ungaria.

Programul, început în 2023 şi prevăzut cu o perioadă de investiţii de cinci ani, permite administratorilor de fonduri să utilizeze resursele financiare pentru renovări energetice, construcţia de clădiri care utilizează surse de energie regenerabilă sau pentru achiziţia unor imobile eficiente energetic. Utilizarea fondurilor continuă să se desfăşoare etapizat, sub monitorizare permanentă – se arată în comunicat.