Alegeri 2026 - NVI: peste 471.000 de cetăţeni maghiari de peste hotare, fără domiciliu în Ungaria, s-au înregistrat până acum pentru votul prin corespondenţă

Cluj-Napoca, 4 martie 2026, miercuri (MTI) - Peste 471.000 de cetăţeni maghiari de peste hotare, care nu au domiciliu în Ungaria, s-au înregistrat până în prezent în registrul electoral destinat votului prin corespondenţă - a declarat miercuri Attila Nagy, preşedintele Nemzeti Választási Iroda (Biroul Electoral Naţional al Ungariei), în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Cluj-Napoca.

Preşedintele instituţiei şi colaboratorii săi au prezentat, într-o conferinţă organizată la Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa (Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca), informaţiile necesare pentru participarea la alegerile parlamentare din Ungaria programate pentru 12 aprilie, cu accent pe procedurile privind votul prin corespondenţă şi votul la reprezentanţele diplomatice.

Attila Nagy a precizat că Nemzeti Választási Iroda (Biroul Electoral Naţional al Ungariei) a transmis în 2025 notificări către aproximativ 904.000 de cetăţeni maghiari de peste hotare care nu au domiciliu în Ungaria, informându-i că se pot înregistra pentru votul prin corespondenţă. Dintre aceştia, până în prezent aproximativ 471.000 s-au înscris în registrul alegătorilor care votează prin corespondenţă.

El a adăugat că, întrucât acest mecanism funcţionează de mai bine de zece ani, sistemul a început să elimine automat alegătorii inactivi sau decedaţi. Până în prezent au fost radiaţi peste 37.000 de alegători din cauza inactivităţii şi aproximativ 9.000 din cauza decesului, iar procesul de actualizare a registrului electoral este continuu.

Potrivit preşedintelui instituţiei, înregistrarea pentru votul prin corespondenţă este posibilă până la 18 martie pentru cetăţenii maghiari de peste hotare care nu s-au înregistrat încă de la dobândirea cetăţeniei, iar modificarea datelor personale este posibilă până la aceeaşi dată.

Attila Nagy a subliniat că declaraţia de identificare necesară pentru votul prin corespondenţă a fost simplificată. Documentul trebuie completat integral folosind acte de identitate maghiare şi semnat personal. Alegătorul trebuie să introducă numele, locul şi data naşterii şi numărul unui document maghiar, care poate fi cartea de identitate, paşaportul, permisul de conducere sau certificatul de naturalizare.

Datele din declaraţia de identificare sunt verificate de către angajaţii Nemzeti Választási Iroda (Biroul Electoral Naţional al Ungariei) în baza de date a instituţiei, iar buletinele de vot sunt acceptate numai dacă alegătorul figurează în registrul alegătorilor care votează prin corespondenţă.

Preşedintele instituţiei a atras atenţia că buletinul de vot trebuie introdus în plicul interior şi sigilat, în caz contrar votul nefiind validat.

În ceea ce priveşte returnarea votului prin corespondenţă, acesta poate fi trimis prin poştă, însă Attila Nagy a recomandat transmiterea plicurilor prin intermediul reprezentanţelor diplomatice, pentru a se asigura că ajung la timp.

Referindu-se la votul la reprezentanţele diplomatice, el a explicat că acesta este destinat cetăţenilor maghiari care au domiciliu în Ungaria, dar care se află în străinătate în ziua alegerilor. Aceştia pot vota la 151 de reprezentanţe diplomatice ale Ungariei din întreaga lume, iar cererile pentru acest tip de vot pot fi depuse până la 2 aprilie.

Alegătorii vor primi, pe lângă buletinul de vot pentru lista de partid sau lista minorităţilor, şi buletinul de vot pentru circumscripţia uninominală corespunzătoare domiciliului lor din Ungaria. La Cluj-Napoca, votarea va avea loc în clădirea Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa (Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca), pe 12 aprilie.

Attila Nagy a mai arătat că numărul alegătorilor maghiari de peste hotare înregistraţi pentru votul prin corespondenţă a crescut în ultimele luni. Dacă în 2022 erau aproximativ 456.000, în prezent numărul lor depăşeşte 471.000 şi ar putea creşte în continuare până la termenul limită din 18 martie.

Dintre aceştia, aproximativ 287.000 au solicitat ca pachetul electoral să fie livrat la o adresă din România, în timp ce la scrutinul anterior această cifră a fost de 291.000.