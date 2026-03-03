Viktor Orbán: Preşedintele Volodimir Zelenski a dat un răspuns obraznic şi a anunţat că nu intenţionează să redeschidă conducta de ţiţei

Budapesta, 3 martie 2026, marţi (MTI) - Preşedintele Volodimir Zelenski a dat un răspuns obraznic - a scris prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, pe pagina sa de Facebook, precizând că marţi a solicitat preşedintei Comisiei Europene să asigure respectarea acordurilor care obligă Ucraina să permită tranzitul petrolului livrat prin conducta "Barátság" ("Prietenia").

„Atât timp cât preşedintele Volodimir Zelenski nu revine la raţiune şi la normalitate, nu vom sprijini nicio decizie favorabilă Ucrainei” – a afirmat Viktor Orbán. În mesajul video distribuit odată cu postarea, şeful guvernului a explicat că preşedintele ucrainean a răspuns luni solicitărilor executivului ungar, oferind, în opinia sa, un răspuns cinic. „Vrea să fim recunoscători Ucrainei, în timp ce a închis conducta de ţiţei care alimentează Ungaria. Ce obraznicie. Zelenski a anunţat, de asemenea, că nu intenţionează să redeschidă conducta de ţiţei, în pofida faptului că acordurile încheiate cu Uniunea Europeană obligă Ucraina la asigurarea tranzitului” – a declarat premierul.

Viktor Orbán a continuat afirmând că, în consecinţă, a informat-o marţi, printr-o scrisoare, pe preşedinta Comisiei Europene cu privire la situaţia creată. „Totodată, am solicitat preşedintei să asigure aplicarea acordurilor care obligă Ucraina să permită tranzitul petrolului livrat prin conducta «Barátság» («Prietenia»). Atât timp cât preşedintele Volodimir Zelenski nu revine la raţiune şi la normalitate, nu vom sprijini nicio decizie favorabilă Ucrainei”, a transmis prim-ministrul ungar.