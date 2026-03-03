Viktor Orbán i-a solicitat, printr-o scrisoare, Ursulei von der Leyen să asigure respectarea Acordului de Asociere UE-Ucraina

Budapesta, 3 martie 2026, marţi (MTI) - Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, i-a adresat o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicitându-i să asigure respectarea Acordului de Asociere UE-Ucraina, care prevede tranzitul livrărilor de ţiţei destinate Ungariei.

Şeful guvernului a publicat marţi, pe pagina sa de Facebook, o postare intitulată „Nu cedăm şantajului lui Zelenski”, la care a ataşat scrisoarea transmisă preşedintei Comisiei Europene. Documentul începe prin precizarea că premierul îi scrie „în legătură cu aprovizionarea cu petrol care ajunge în Ungaria prin conducta de ţiţei «Barátság» («Prietenia»), tranzit actualmente blocat de Ucraina”.

Potrivit lui Viktor Orbán, „aşa cum au demonstrat recent imaginile satelitare publicate, nu există niciun impediment tehnic sau operaţional pentru reluarea imediată a funcţionării conductei”.

„Refuzul Ucrainei de a reporni conducta «Barátság» are la bază exclusiv motive politice, scopul fiind influenţarea campaniei electorale aflate în desfăşurare în Ungaria”, a apreciat prim-ministrul.

Viktor Orbán a reamintit că, în cursul săptămânii trecute, Ungaria, împreună cu Slovacia, a încercat să identifice o soluţie pe cale diplomatică, propunând, între altele, constituirea unei misiuni comune de experţi maghiari şi slovaci pentru evaluarea stării conductei ucrainene de gaze. „Toate eforturile noastre au fost respinse”, a adăugat acesta.

Premierul a subliniat, de asemenea, că, „deşi Ucraina încalcă obligaţiile juridice asumate faţă de Uniunea Europeană, nu există motive să credem că instrumentele de remediere prevăzute de dreptul internaţional şi de dreptul Uniunii ar putea produce, pe termen scurt, rezultate tangibile în ceea ce priveşte restabilirea securităţii aprovizionării noastre energetice”.

„În consecinţă, solicit Comisiei Europene să sprijine Ungaria în neutralizarea utilizării energiei ca instrument de presiune din partea Ucrainei. Aştept din partea Comisiei Europene să intensifice presiunea politică asupra Ucrainei, pentru a preveni subminarea securităţii energetice a Ungariei şi Slovaciei. De asemenea, aştept ca prevederile Acordului de Asociere UE-Ucraina să fie puse în aplicare”, a enumerat prim-ministrul.

Viktor Orbán a declarat că „nu putem accepta ingerinţe externe în procesele noastre democratice şi vom respinge orice asemenea tentativă”.

„În acest spirit, doresc să vă informez că, atât timp cât Ucraina nu revine la normalitate, nu îmi este posibil să susţin în cadrul Uniunii Europene nicio decizie favorabilă Ucrainei”, şi-a încheiat scrisoarea prim-ministrul ungar.