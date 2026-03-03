Un cetăţean român a atacat cu cuţitul trei minori la Baracska

Budapesta, 3 martie 2026 (MTI) - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Fejér desfăşoară cercetări pentru tentativă de omor calificat săvârşit asupra mai multor persoane împotriva unui bărbat de 25 de ani, cetăţean român domiciliat în Baracska, care a atacat cu un cuţit trei minori. Suspectul a fost reţinut.

Potrivit informaţiilor publicate marţi pe site-ul oficial al poliţiei ungare, police.hu, bărbatul a consumat băuturi alcoolice la cunoscuţi din Baracska în 28 februarie, iar în cursul serii a mers la un local din apropiere, de unde ulterior s-a întors la locuinţa acestora.

Acesta a pătruns în casă printr-o uşă închisă, dar neîncuiată, şi, fără vreun conflict prealabil, i-a atacat pe cei trei copii – în vârstă de 16, 14 şi 12 ani – care se pregăteau de culcare, folosind un obiect tăietor-înţepător încă neidentificat.

Agresiunea a încetat după ce băiatul de 14 ani a început să strige, moment în care suspectul a părăsit locul faptei.

În urma atacului, toţi cei trei minori au suferit leziuni. Având în vedere numărul şi natura rănilor, zonele corpului afectate şi circumstanţele producerii faptelor, există suspiciunea rezonabilă că bărbatul a acţionat cu intenţie eventuală de a suprima viaţa mai multor persoane.

Poliţiştii l-au identificat şi reţinut pe presupusul autor, l-au audiat în calitate de suspect şi au înaintat propunerea de arestare preventivă.