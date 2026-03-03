Seal revine pe scena din Budapesta după 15 ani

Budapesta, 3 martie 2026, marţi (MTI) - După o pauză de 15 ani, artistul britanic Seal va susţine un nou concert la Budapesta. Interpretul de soul şi rhythm & blues, recompensat cu patru premii Grammy, va urca pe scena MVM Dome în data de 30 iulie. Artistul de notorietate internaţională este cunoscut pentru hituri precum "Kiss from a Rose" ("Sărut dintr-un trandafir"), "Crazy" şi "Killer".

Cântăreţul şi compozitorul a evoluat ultima dată în Ungaria în 2011, iar în această vară va reveni în faţa publicului cu repertoriul său consacrat – a informat organizatorul Live Nation într-un comunicat transmis marţi agenţiei MTI. În vârstă de 63 de ani, Seal (Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel) a comercializat peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, iar piesele sale au cumulat peste un miliard de accesări pe platformele de streaming.

Pe lângă cele patru trofee Grammy, artistul a fost distins cu trei premii BRIT, două premii Ivor Novello şi un premiu MTV Video Music Awards. Cel mai cunoscut succes al său, „Kiss from a Rose” („Sărut dintr-un trandafir”), lansat în 1994, a ajuns pe primul loc în clasamentul american Billboard Hot 100 şi a fost recompensat cu premiile Grammy pentru „Înregistrarea anului” şi „Cântecul anului”. Piesa este inclusă pe albumul „Seal II”, lansat în 1994, certificat de patru ori cu platină.

De-a lungul carierei sale, creaţiile sale muzicale au fost reinterpretate de artişti precum Alanis Morissette, Bastille şi George Michael, iar el a colaborat cu Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend şi Gallant. A avut apariţii în comedia muzicală americană „Popstar: Never Stop Never Stopping” („Popsztár: Soha ne állj le”), lansată în 2016, precum şi în producţia de televiziune „The Passion”, în acelaşi an. Totodată, a participat la emisiuni precum „America’s Got Talent” şi „The Masked Singer” („Álarcos énekes”).

Artistul a lansat până în prezent zece albume de studio. Cel mai recent, „Standards” (2017), a fost nominalizat la premiile Grammy la categoria „Cel mai bun album vocal pop tradiţional”. Ultimul său concert la Budapesta a avut loc în 2011, la Papp László Budapest Sportaréna. Anterior, în 2010, a susţinut un recital în aer liber la Expo Center din Pécs, în cadrul programului „Európa Kulturális Fővárosa” („Capitala Europeană a Culturii”). Primul său concert în Ungaria a avut loc în 2005, iar în 2008 a evoluat la Syma Hall din capitală.