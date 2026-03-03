Potrivit celui mai recent Oeco-index, Ungaria îşi menţine statutul de economie dezvoltată

Budapesta, 3 martie 2026, marţi (MTI) - Ungaria îşi păstrează statutul de economie dezvoltată, ocupând locul 31 la nivel global şi poziţia a 19-a în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, conform indicatorului compozit de dezvoltare economică elaborat de Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány (Fundaţia pentru Cercetări Economice Oeconomus), denumit Oeco-index.

La prezentarea de marţi a celui mai recent indice, organizată la Budapesta, André Palóc, purtătorul de cuvânt al Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministerul Economiei Naţionale – NGM), a subliniat că, în actualul ciclu guvernamental, dinamica salarială din Ungaria s-a situat printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Comparativ cu anul 2021, creşterea cea mai accentuată s-a înregistrat în segmentul salariilor minime, de peste 25% în termeni reali, în timp ce categoriile salariale medii au consemnat a doua cea mai mare majorare, de 16-17% în termeni reali.

Potrivit acestuia, în pofida contextului macroeconomic dificil şi a provocărilor europene, executivul a reuşit să asigure o traiectorie ascendentă a salariilor reale şi să menţină nivelul ocupării forţei de muncă, rata de ocupare din Ungaria situându-se cu 4 puncte procentuale peste media Uniunii Europene.

Preşedintele Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány (Fundaţia pentru Cercetări Economice Oeconomus), Péter Törcsi, a afirmat că indicatorul economic contrazice percepţiile distorsionate privind nivelul de dezvoltare al Ungariei, subliniind că metodologia indexului se bazează pe cele mai recente date furnizate de Banca Mondială şi pe indicatori cuantificabili, obiectivi, agregaţi şi ponderaţi într-un cadru analitic coerent. Oeco-index are ca obiectiv furnizarea unei evaluări integrate a performanţei economice şi a competitivităţii unei ţări.

Ungaria îşi menţine nivelul de dezvoltare şi stabilitatea socială, iar în perioada recentă nu s-au manifestat fenomene de deteriorare socială sau economică de amploarea celor observate în anumite state vest-europene.

Directorul de cercetare al Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány (Fundaţia pentru Cercetări Economice Oeconomus), Szabolcs Pásztor, a arătat că, potrivit celei mai recente ediţii a indexului, Ungaria ocupă locul 19 în Uniunea Europeană, faţă de poziţia a 18-a în anul precedent, Italia devansând între timp Ungaria. Totuşi, ţara se situează înaintea unor state precum Slovacia, Polonia, România şi Grecia. În plan regional, indicatorii economici, sociali şi structurali relevă o performanţă solidă.

Directorul de cercetare a subliniat că evaluarea nivelului de dezvoltare pe baza unor date conjuncturale privind investiţiile sau consumul este reductivă, o analiză a evoluţiei corelate a unui set amplu de indicatori macroeconomici şi structurali oferind o imagine mai riguroasă şi mai complexă.

Ungaria îşi consolidează poziţia în clasamentele internaţionale şi a reuşit chiar să avanseze la nivel global, ceea ce reflectă rezilienţa şi capacitatea de ajustare a economiei naţionale.

Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, purtătorul de cuvânt al Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministerul Economiei Naţionale) a precizat că stocurile de combustibil sunt suficiente pentru următoarele trei luni. Cu cât situaţia din Iran se detensionează mai rapid şi rutele logistice sunt restabilite într-un interval mai scurt, cu atât se diminuează riscul unor efecte directe asupra preţurilor la carburanţi şi, implicit, asupra inflaţiei. El a menţionat totodată că reluarea transporturilor prin conducta de ţiţei „Barátság” („Prietenia”) nu a fost împiedicată de factori tehnici, ci de considerente de natură politică.