Péter Szijjártó: Din partea Ucrainei, tranzitul de ţiţei nu reprezintă nicidecum o favoare

Budapesta, 3 martie 2026 (MTI) - Din partea Ucrainei, transportul de ţiţei prin conducta Drujba nu constituie nicidecum o favoare, întrucât, pe de o parte, aceasta reprezintă o obligaţie contractuală a statului ucrainean, iar pe de altă parte, autorităţile de la Kiev încasează sume considerabile din taxele de tranzit - a declarat marţi, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei ungare a subliniat, în cadrul emisiunii „Az Igazság Órája” („Ora Adevărului”), că nu există niciun motiv tehnic pentru ne-reluarea tranzitului de ţiţei prin Ucraina, întrucât armata rusă nu a lovit conducta Drujba, ci doar un rezervor care nu are legătură cu funcţionalitatea acesteia. De asemenea, imaginile satelitare demonstrează în mod clar că nu există avarii care să justifice blocarea transportului.

Ministrul a afirmat că este vorba despre „o minciună uriaşă”, fapt demonstrat şi de împrejurarea că autorităţile ucrainene nu au permis, până în prezent, accesul experţilor Uniunii Europene la faţa locului. Totodată, compania ucraineană responsabilă cu operarea sistemului ar fi informat în repetate rânduri compania MOL că conducta este în stare bună de funcţionare, iar transportul poate fi reluat imediat ce primeşte instrucţiuni în acest sens.

„Realitatea este că, din motive politice, Volodimir Zelenski nu dispune reluarea livrărilor”, a declarat Péter Szijjártó.

Péter Szijjártó a comentat şi o declaraţie recentă a preşedintelui ucrainean, apreciind că depăşeşte orice limită afirmaţia potrivit căreia „întreaga Europă ar trebui să îngenuncheze şi să mulţumească Ucrainei” pentru faptul că aceasta luptă.

„Ucrainenii nu luptă pentru noi, întrucât noi nu am fost atacaţi. Rusia a atacat Ucraina, prin urmare Ucraina luptă pentru sine. Noi nu avem nicio legătură cu acest conflict. Nu le-am cerut nimic, nu noi am provocat acest război şi nu le datorăm nimic. În plus, nu fac nicio favoare, ci încasează sume uriaşe din taxele de tranzit. Este o obligaţie contractuală”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Ucraina stipulează în mod clar că Ucraina nu poate pune în pericol securitatea aprovizionării energetice a statelor membre ale Uniunii Europene. „Să lăsăm, aşadar, discuţiile despre favoruri. Au încasat zeci şi sute de milioane de euro din taxele de tranzit. Este vorba despre respectarea angajamentelor asumate, nu despre gesturi benevole”, a subliniat acesta.

Ministrul a mai susţinut că Volodimir Zelenski „nu primeşte din partea Bruxelles-ului îndrumarea de a repara conducta”, iar decizia de a nu relua transportul ar fi fost adoptată „în coordonare cu Bruxelles-ul, Berlinul şi opoziţia maghiară”.

„Bruxelles-ul nu este un simplu observator extern, ci un actor activ în configurarea acestei decizii”, a afirmat Péter Szijjártó.

Totodată, el a avertizat că, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, lumea s-ar putea confrunta cu o nouă criză energetică, având în vedere că prin Strâmtoarea Hormuz se realizează aproximativ o treime din comerţul global cu ţiţei şi o cincime din transporturile de gaz natural lichefiat (GNL).

În acest context, blocarea unei rute terestre funcţionale de transport al ţiţeiului prin conducte reprezintă „un atentat la adresa Ungariei”, a declarat ministrul, susţinând că „Zelenski are drept complice în Ungaria Partidul Tisza”, care ar avea interesul apariţiei unei situaţii dificile în domeniul aprovizionării energetice înaintea alegerilor, întrucât astfel de crize nu favorizează, de regulă, partidele aflate la guvernare.