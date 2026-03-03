Kremlinul: Vladimir Putin şi Viktor Orbán au purtat o convorbire telefonică

Moscova, 3 martie 2026, marţi (MTI) - Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, au discutat telefonic despre teme actuale ale cooperării ruso-ungare, precum şi despre stadiul implementării acordurilor convenite în cadrul întrevederii desfăşurate la Moscova la 28 noiembrie 2025 - a informat marţi serviciul de presă al Kremlinului.

Potrivit comunicatului difuzat la Moscova, părţile au analizat situaţia care s-a tensionat brusc în jurul Iranului şi în regiunea Orientului Mijlociu în ansamblu, inclusiv din perspectiva posibilelor consecinţe asupra pieţei energetice mondiale.

În cadrul schimbului de opinii privind Ucraina, Vladimir Putin a evidenţiat poziţia de principiu a conducerii ungare în favoarea unei soluţionări politice şi diplomatice a conflictului, precum şi intenţia de a urma o politică echilibrată şi suverană în afacerile internaţionale.

De asemenea, au fost abordate aspecte referitoare la cetăţenii ungari încorporaţi în forţele armate ucrainene şi care au ajuns în captivitate rusă. Părţile au convenit să menţină contactul la diferite niveluri.