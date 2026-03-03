István Nagy: industria alimentară va rămâne un sector strategic al economiei naţionale şi în anii următori

Budapesta, 3 martie 2026, marţi (MTI) - Industria alimentară va continua să reprezinte un sector important al economiei naţionale în următorii ani, motiv pentru care guvernul o consideră în continuare domeniu strategic - a declarat ministrul agriculturii, István Nagy, marţi, la deschiderea expoziţiei SIRHA Budapest, organizată la Centrul de Congrese şi Expoziţii Hungexpo din Budapesta.

Potrivit ministrului, industria alimentară ungară nu este doar importantă, ci şi un sector dinamic, în care au loc permanent evoluţii semnificative. Valoarea producţiei s-a triplat din 2010, depăşind în 2024 suma de 6.650 de miliarde de forinţi. Recunoscând importanţa domeniului, guvernul a alocat, în perioada 2014-2024, peste 650 de miliarde de forinţi pentru susţinerea acestuia, iar prin Programul de Dezvoltare Rurală, 1.300 de unităţi din industria alimentară au beneficiat de finanţare. Datorită acestor investiţii, gradul de autosuficienţă al Ungariei s-a consolidat, reducându-se dependenţa de factorii externi, a adăugat oficialul.

Ministrul a subliniat că noua Politică Agricolă Comună a deschis o etapă nouă în ceea ce priveşte oportunităţile de dezvoltare, majoritatea cadrului financiar, care depăşeşte 3.100 de miliarde de forinţi, putând fi direcţionată către consolidarea producţiei. Ministerul Agriculturii (AM) a publicat, până la jumătatea lunii februarie, 65 de apeluri de proiecte, cu un buget total de 1.705 miliarde de forinţi. Din plafonul de 500 de miliarde de forinţi alocat până în 2027 sectorului de procesare, 939 de cereri au primit deja finanţare.

Conform feedbackului primit, există o cerere semnificativă pentru investiţii complexe, care, pe lângă achiziţia de echipamente, pot include construirea de noi hale şi sisteme energetice moderne. István Nagy a evidenţiat că aproape 4.000 de întreprinderi activează în industria alimentară din Ungaria, iar numărul angajaţilor a ajuns anul trecut la 146.000, în creştere cu 20.000 faţă de 2010.

La fel de important este faptul că consumatorii caută produsele ungare, apreciate pentru calitatea şi siguranţa lor alimentară, a afirmat ministrul. În contextul unor condiţii economice în continuă schimbare, s-a dovedit oportună decizia guvernului de a majora la nivel maxim contribuţia bugetară aferentă fondurilor de finanţare. Ungaria nu poate concura pe criterii cantitative cu cei mai mari producători alimentari, însă poate avea succes pe piaţa mondială prin produse de calitate superioară şi cu un grad ridicat de procesare, a subliniat el.

Directorul general al Hungexpo Zrt., Gábor Ganczer, a declarat că SIRHA Budapest reprezintă un eveniment profesional de referinţă la nivel internaţional, nu doar prin dimensiunea sa, ci şi prin faptul că sectorul alimentar şi cel al ospitalităţii indică permanent direcţiile de inovare. El a apreciat că Italia, prezentă în calitate de invitat de onoare, oferă un exemplu privind valorificarea produselor locale şi construirea unei identităţi gastronomice naţionale puternice. Giuseppe Scognamiglio, ambasadorul Italiei la Budapesta, a subliniat că industria alimentară joacă un rol esenţial şi în economia italiană, iar tradiţia gastronomică a peninsulei face parte din patrimoniul cultural imaterial.

Tradiţiile regionale sunt puternice, însă producătorii italieni investesc totodată sume considerabile în dezvoltări tehnologice, digitalizare, sustenabilitate şi siguranţă alimentară. Ambasadorul a evidenţiat oportunităţi semnificative de cooperare bilaterală în domeniul industriei alimentare, inclusiv în contextul în care Ungaria a obţinut acces la ieşire maritimă prin portul Trieste din Italia.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul evenimentului, SIRHA Budapest este principala expoziţie profesională din Europa Centrală dedicată industriei alimentare, panificaţiei, gastronomiei şi ospitalităţii. Peste 400 de expozanţi se prezintă până joi în pavilioanele Hungexpo.