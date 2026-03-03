Iran-Iordania-repatriere

Budapesta, 3 martie 2026 (MTI) - Miercuri şi joi vor fi operate câte un zbor de repatriere de la Amman către Budapesta, cu o capacitate de 90 de locuri fiecare, pentru a-i aduce acasă pe cetăţenii ungari care pot ajunge pe cale terestră în Iordania din statele învecinate - a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, marţi, la Budapesta.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei ungare a declarat în cadrul emisiunii „Ora Adevărului” că în Orientul Mijlociu se află un număr semnificativ de cetăţeni ungari, inclusiv în Israel, de unde există două rute terestre de evacuare: către Egipt, unde funcţionează un punct de trecere a frontierei deschis 24 de ore din 24, respectiv către Iordania, prin două puncte de frontieră.

În ceea ce priveşte Egiptul, compania Wizz Air a anunţat că va suplimenta frecvenţa zborurilor către Sharm el-Sheikh, majorând numărul acestora de la trei la zece pe săptămână, ceea ce va permite repatrierea etapizată a cetăţenilor ungari aflaţi acolo, într-un interval de timp relativ scurt.

În cazul Iordaniei, din cauza gradului ridicat de ocupare a zborurilor comerciale, plecarea este dificilă, motiv pentru care autorităţile ungare vor opera miercuri şi joi câte un zbor special de repatriere, cu o capacitate de 90 de persoane fiecare, de la Amman către Budapesta. Cetăţenii ungari care pot ajunge pe cale terestră din Israel sau din alte state din regiune în Iordania vor fi aduşi acasă cu aceste curse.

Ministrul a explicat că alegerea Iordaniei se datorează faptului că este o ţară în care zborurile pot fi operate în condiţii de siguranţă şi care poate fi accesată pe cale terestră din mai multe state ale regiunii.