Iran-Emiratele Arabe Unite-conflict

Budapesta, 3 martie 2026 (MTI) - Traficul aerian a fost reluat parţial de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, iar compania Flydubai operează deja, marţi după-amiază, un zbor către Budapesta - a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit declaraţiei oficialului ungar, pe parcursul nopţii au continuat atacurile iraniene în întreaga regiune a Golfului. Mai multe capitale au fost zguduite de explozii, iar drone iraniene au vizat, de această dată, o ambasadă a Statelor Unite la Riad.

Ministrul a subliniat că majoritatea spaţiilor aeriene din regiune rămân închise, iar compania Qatar Airways nu poate furniza, deocamdată, informaţii privind reluarea operaţiunilor. Totodată, acesta a apreciat drept o evoluţie pozitivă faptul că de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite traficul aerian a fost reluat, chiar dacă în regim limitat.

Conform menetrului de marţi al companiei Flydubai, este programat un zbor către Budapesta, destinat repatrierii pasagerilor care deţin deja bilete valabile.

Péter Szijjártó a adăugat că şi compania Emirates a început operarea unor curse, iar mai mulţi cetăţeni ungari au părăsit deja regiunea către diferite destinaţii europene.