Ferenc Antal: Construirea Terminalului 3 al aeroportului reprezintă un reper major în dezvoltarea Ungariei

Budapesta, 3 martie 2026, marţi (MTI) - Construirea Terminalului 3 al aeroportului reprezintă un reper major nu doar pentru Budapest Airport, ci şi pentru dezvoltarea economică a Ungariei - a declarat marţi, la postul naţional M1, secretarul de stat adjunct responsabil pentru tranzacţii strategice din cadrul Ministerului Economiei Naţionale.

Ferenc Antal a precizat că gradul de utilizare al aeroportului se apropie de capacitatea maximă, iar investiţiile planificate – inclusiv conceptul „Terminal Plus” (Terminalul Plus) şi conexiunea feroviară directă cu aeroportul – vor răspunde unei cereri deja existente pe piaţă. Obiectivul strategic este consolidarea poziţiei Ungariei şi a Aeroportului Internaţional „Liszt Ferenc” din Budapesta ca pol regional în domeniul turismului şi al transportului aerian de marfă. Oficialul a subliniat că proiectul are o dimensiune clară de competitivitate economică. În lipsa extinderii capacităţii şi a creşterii atractivităţii Budapest Airport, fluxurile de pasageri şi de marfă s-ar putea reorienta către alte hub-uri din capitalele statelor vecine, precum Vienna International Airport. El a reamintit că una dintre principalele motivaţii ale tranzacţiei din 2024, prin care statul ungar a dobândit o participaţie de 80% în Budapest Airport, a fost asigurarea unei influenţe decisive asupra unei infrastructuri strategice naţionale, permiţând coordonarea politicilor din domeniul turismului şi al transportului aerian de marfă cu activitatea agenţiei naţionale de turism Visit Hungary Nonprofit Zrt. şi a furnizorului de servicii de navigaţie aeriană HungaroControl. Potrivit acestuia, până la sfârşitul deceniului, pe baza unor „estimări conservatoare” („estimări prudente”), traficul anual al Budapest Airport ar putea atinge 25 de milioane de pasageri, ia