A fost finalizat recensământul vulturilor pentru anul 2026

Budapesta, 3 martie 2026 (MTI) - A fost finalizat recensământul anual al vulturilor din Bazinul Carpatic - a anunţat marţi, pentru agenţia ungară de presă MTI, Asociaţia Ungară pentru Ornitologie şi Protecţia Naturii (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - MME).

Pentru a 23-a oară consecutiv, MME a organizat în luna ianuarie, în colaborare cu direcţiile administraţiilor parcurilor naţionale şi alte organizaţii pentru protecţia naturii, numărătoarea anuală a păsărilor răpitoare care iernează în Ungaria. Din 2018, monitorizarea se desfăşoară cu implicarea specialiştilor din ţările învecinate, astfel încât şi în acest an a putut fi realizată harta comună de iernare a vulturilor din Bazinul Carpatic, se arată în comunicat.

Harta vulturilor a fost elaborată pe baza observării a 2.552 de vulturi şi 320 de şoimi, însumând 23.165 de păsări răpitoare aparţinând unui număr de 17 specii.

Cei peste 600 de specialişti ornitologi din Ungaria, Slovacia, Serbia şi România au realizat simultan observaţiile, numărătoarea fiind denumită „sincronul vulturilor” („sasszinkron”), şi au acoperit aproape toate zonele semnificative de iernare a vulturilor şi şoimilor din Bazinul Carpatic, oferind astfel cea mai precisă imagine posibilă asupra speciilor şi efectivelor de păsări răpitoare.

Observaţiile realizate în Ungaria au acoperit o suprafaţă de peste 22.000 de kilometri pătraţi, reprezentând mai mult de 20% din teritoriul ţării. Monitorizarea s-a concentrat asupra celor mai importante habitate pentru vulturi, fiind astfel observată o parte semnificativă a populaţiei naţionale a speciilor de vulturi.

Participanţii au înregistrat observaţii privind patru specii de vulturi: 1.102 exemplare de vultur codalb (faţă de 988 anul trecut), 832 de vulturi imperiali (732 anul trecut), 3 vulturi de stâncă (3 anul trecut) şi 5 vulturi negri (8 anul trecut).

Ornitologii au acordat o atenţie deosebită şi speciilor de şoimi de talie mare, strict protejate, fiind observate 98 de exemplare de şoim dunărean (85 anul trecut), 48 de şoimi peregrini (42 anul trecut) şi 45 de şoimi mici (76 anul trecut).

În cele patru state central-europene participante au fost observate 23.165 de exemplare aparţinând unui număr de 17 specii de păsări răpitoare (faţă de 18.486 anul trecut), în cadrul a 1.064 de pătrate de eşantionare (de 10×10 kilometri), inclusiv 1.513 vulturi codalbi (1.308 anul trecut), 1.019 vulturi imperiali (879 anul trecut), 14 vulturi de stâncă (8 anul trecut) şi 6 vulturi negri (9 anul trecut).