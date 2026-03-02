Zsófia Koncz: Familiile din Ungaria beneficiază de un nivel fără precedent de sprijin

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Anul 2026 are o importanţă istorică, întrucât familiile din Ungaria beneficiază de un nivel fără precedent de sprijin guvernamental, iar economia naţională a devenit, în mod structural, orientată către familie - a declarat luni secretarul de stat pentru politici familiale din cadrul Ministerului Culturii şi Inovării, într-o intervenţie la postul public de televiziune M1.

Oficialul a precizat că rezultatele obţinute au fost prezentate şi în cadrul conferinţei organizate la Gödöllő, desfăşurată cu participarea statelor membre ale Grupului de la Vişegrad (V4), precum şi a ţărilor din Balcanii de Vest.

Potrivit declaraţiilor sale, pilonul central al politicii familiale promovate de guvern îl constituie modelul societăţii bazate pe muncă. În prezent, 4,7 milioane de persoane sunt încadrate în muncă în Ungaria – un nivel record -, iar rata ocupării în rândul femeilor a atins, de asemenea, un maxim istoric.

Zsófia Koncz a subliniat că, în pofida dificultăţilor economice şi geopolitice din ultimii ani, executivul a acordat o atenţie constantă protejării locurilor de muncă, întrucât pentru familii stabilitatea financiară este garantată, în primul rând, prin activitatea profesională.

Secretarul de stat a arătat că persoanele active beneficiază de o gamă extinsă de măsuri de sprijin corelate cu ocuparea forţei de muncă, între care scutirea de la plata impozitului pe venit pentru tinerii sub 25 de ani şi pentru mamele cu mai mulţi copii, precum şi dublarea facilităţii fiscale acordate familiilor. Această măsură a fost reintrodusă în 2011.

În ceea ce priveşte scutirea de impozit pe venit pentru mame, oficialul a menţionat că, începând cu luna ianuarie a acestui an, aproximativ 500.000 de femei au devenit beneficiare ale facilităţii fiscale, iar prin extinderea graduală a programului, în următorii trei ani, numărul acestora va ajunge la circa un milion.

Zsófia Koncz a accentuat că aceste progrese trebuie consolidate şi apărate. În opinia sa, miza alegerilor constă în menţinerea sistemului complex de sprijin pentru familii, reflectat în politicile de susţinere a accesului la locuinţe, extinderea reţelei de creşe, facilitarea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea de familie, programul „Femei 40” (Nők 40), precum şi în diverse forme de sprijin financiar direct.

În cadrul emisiunii „Jó reggelt, Magyarország!” difuzate de Kossuth Rádió, secretarul de stat a susţinut că Tisza Párt ar elimina măsurile de sprijin destinate familiilor, redirecţionând resursele bugetare, potrivit afirmaţiilor sale, către continuarea războiului şi sprijinirea funcţionării Ucrainei.

De asemenea, a atras atenţia că reprezentanţii formaţiunii în Parlamentul European votează în favoarea iniţiativelor privind finanţarea războiului şi implementarea pactului european în domeniul migraţiei.

În concluzie, Zsófia Koncz a declarat că miza scrutinului este păstrarea unei politici familiale stabile şi previzibile şi evitarea implicării Ungariei într-un conflict armat.