Viktor Orbán: imaginile obţinute prin satelit demonstrează că nu există obstacole tehnice pentru repornirea conductei Drujba

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Imaginile obţinute prin satelit, aflate în posesia autorităţilor ungare, demonstrează că nu există niciun obstacol tehnic pentru repornirea conductei petroliere Barátság kőolajvezeték (Drujba) - a declarat luni prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

Şeful guvernului a anunţat că imaginile vor fi date publicităţii, astfel încât „toată lumea să le poată vedea”.

Potrivit declaraţiilor sale, ziua de luni a început cu o consultare în domeniul securităţii naţionale, în cadrul căreia a primit un raport detaliat privind atacul care a vizat conducta Drujba şi starea actuală a infrastructurii.

Pe baza imaginilor obţinute prin satelit şi a informaţiilor operative aflate la dispoziţia guvernului, rezultă în mod clar că infrastructura este funcţională. De asemenea, s-a constatat că atacul nu a afectat în mod direct conducta, prin urmare nu există impedimente tehnice pentru reluarea transportului de ţiţei – a subliniat Viktor Orbán.

Partea ungară îl solicită din nou pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenszkij, să dispună repornirea conductei Drujba şi, pentru clarificarea disputelor, să permită accesul inspectorilor maghiari şi slovaci.

Prim-ministrul a adăugat că Ungaria îşi va menţine contramăsurile până când partea ucraineană nu va relua livrările de petrol. În opinia sa, acţiunile preşedintelui ucrainean reprezintă „un şantaj ordinar la adresa Ungariei”, însă Budapesta „nu va ceda”, iar blocada petrolieră „va fi înlăturată”.