Viktor Orbán: cooperarea dintre Tatra Trucks şi 4iG face parte dintr-o strategie geopolitică amplă

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Cooperarea dintre compania cehă Tatra Trucks şi grupul ungar 4iG, proprietarul companiei Rába Járműipari Holding Nyrt. (Rába Holding Industria Vehiculelor S.A.), reprezintă în sine o evoluţie importantă, însă pentru guvernul ungar această tranzacţie are o semnificaţie mai largă, fiind parte a unei strategii geopolitice ample - a declarat luni, la Budapesta, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, în cadrul evenimentului la care 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG Tehnologii Spaţiale şi de Apărare S.A.) a anunţat încheierea unui acord strategic pe termen lung cu Czechoslovak Group (CSG), precum şi cooperări cu Ministerul Apărării al Ungariei (Honvédelmi Minisztérium) şi Forţele Armate Ungare (Magyar Honvédség).

Premierul a subliniat că nu este vorba exclusiv despre cooperarea dintre două companii de referinţă la nivel regional, ci şi despre faptul că ambele reprezintă actori strategici cu o relevanţă majoră în economiile naţionale ale ţărilor lor. „Putem spune că, în realitate, două vechi naţiuni central-europene au decis să meargă dincolo de cooperarea obişnuită şi să iniţieze şi o colaborare militară şi tehnologică”, a afirmat acesta.

El a amintit că cehii şi maghiarii sunt actori determinanţi ai regiunii de o mie de ani şi că „cu noi s-a întâmplat tot ce se putea întâmpla”. Au existat perioade în care au fost rivali redutabili, dar şi momente în care au luptat împreună, evocând epoca Huniazilor sau bătălia de la Mohács. Au existat şi perioade de cooperare paşnică, dar şi etape în care Ungaria dispunea de navă de război, iar tunurile erau fabricate în Cehia, muniţia fiind produsă de Weiss Manfréd. Prin urmare, actuala cooperare nu este lipsită de precedente istorice, a sintetizat prim-ministrul.

Viktor Orbán a arătat că reconfigurarea ordinii mondiale oferă simultan o oportunitate de consolidare a regiunii, dar implică şi riscul accentuării dependenţelor externe. „Depinde în primul rând de noi cum va evolua această situaţie”, a subliniat el, adăugând că lecţia istoriei în această parte a Europei este clară: separat ne slăbim, însă împreună putem avea succes şi chiar deveni factori determinanţi.

El a reamintit că, în urmă cu peste trei decenii, la momentul ultimei mari reconfigurări globale – odată cu destrămarea Uniunii Sovietice -, liderii de stat din regiune au creat cooperarea Grupului de la Vişegrad (V4). Potrivit premierului, în prezent este vorba despre o versiune economică şi industrială a aceleiaşi logici de cooperare.

Ungaria este interesată de consolidarea industriei regionale şi de dezvoltarea capacităţilor comune şi este pregătită să construiască, împreună cu celelalte state din regiune, o capacitate comună de apărare. „Astfel poate fi edificată o Europă Centrală puternică şi independentă”, a declarat el.

Premierul a evidenţiat că Rába Holding Industria Vehiculelor S.A. a fost întotdeauna un actor important al industriei europene de maşini, componentele produse la Győr fiind integrate anual în aproximativ 110.000 de vehicule. Prin actualul acord, compania va face un salt calitativ, devenind producător şi nu doar furnizor.

În paralel, 4iG a obţinut drepturi exclusive de reprezentare a Tatra Trucks şi de comercializare a vehiculelor militare şi speciale produse de aceasta, vehicule de care Forţele Armate Ungare (Magyar Honvédség) au o nevoie semnificativă.

Prim-ministrul a exprimat recunoştinţă partenerilor cehi pentru faptul că au salvat şi au păstrat compania Tatra. El a amintit că la începutul anilor ’90 statele din regiune au ales modele diferite, iar strategia cehă s-a dovedit mai eficientă decât cea ungară, reuşind să păstreze în proprietate naţională mai multe companii de renume, competitive pe piaţa globală.

Potrivit evaluării sale, cooperarea actuală va transforma 4iG şi Rába în nave-amiral ale industriei de apărare ungare, iar Ministerul Apărării al Ungariei (Honvédelmi Minisztérium) şi Forţele Armate Ungare (Magyar Honvédség) îşi vor consolida parteneriatul strategic cu 4iG. Acest lucru va permite grupului să atragă parteneri internaţionali importanţi – şi deja a făcut-o -, fiind încheiate cooperări cu parteneri cehi, turci, din Asia de Sud-Est şi din Statele Unite.

Premierul a anunţat că există deja o comandă de aproximativ 2.000 de camioane blindate Tatra produse în Ungaria, în valoare de circa 600 de miliarde de forinţi, comandă care implică dezvoltarea capacităţilor de producţie şi transfer de tehnologie.

În ceea ce priveşte vehiculele Gidrán produse local, există perspective pentru comenzi de aproape 800 de unităţi, în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de forinţi, ceea ce oferă stabilitate industrială şi de piaţă.

El a mai menţionat că, cu ocazia vizitei în Ungaria a secretarului de stat american, cu aprobarea preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, s-a convenit ca sistemele americane de rachete HIMARS să fie montate în viitor pe camioane Tatra asamblate la Győr.

În acest context, guvernul va lansa un program de dezvoltare a infrastructurii şi a capacităţilor industriale în valoare de 100 de miliarde de forinţi, care va genera câteva sute de noi locuri de muncă, noi unităţi de producţie, noi capacităţi şi noi contracte de furnizare.

Prim-ministrul a subliniat că Ungaria se află în prezent într-o situaţie tensionată, fiind „supusă unei blocade petroliere”, întrucât prin conducta Drujba nu mai ajunge ţiţei. Într-o asemenea situaţie, există două opţiuni: fie cedarea în faţa şantajului, fie adoptarea de contramăsuri şi respingerea presiunilor.

„Ungaria intenţionează să fie, pe termen lung, un stat care nu poate fi şantajat şi nu poate fi constrâns. Suntem de partea păcii şi a dezvoltării, însă pacea necesită forţă – o forţă cu un efect real de descurajare”, a concluzionat Viktor Orbán, subliniind că semnarea acordurilor reprezintă un pas important în această direcţie.