Viktor Orbán: Cei cărora nu le ajunge decât pentru joc de imagine ar trebui să le fie ruşine

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - "Cei cărora, într-o asemenea situaţie, nu le ajunge decât pentru un joc de imagine ar trebui să le fie ruşine" - a declarat luni prim-ministrul Viktor Orbán, pe pagina sa de Facebook, comentând scrisoarea lui Péter Magyar, preşedintele partidului Tisza, referitoare la conducta de ţiţei Drujba (Barátság).

În înregistrarea video distribuită împreună cu mesajul, Viktor Orbán a afirmat că „să lăsăm jocurile de imagine”, întrucât faptele sunt cunoscute de toată lumea. Potrivit şefului executivului ungar, conducta Drujba este blocată din motive politice, iar din acest motiv inspectorilor maghiari şi slovaci nu li se permite accesul.

Prim-ministrul a adăugat că este cunoscut faptul că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmăreşte, prin acest blocaj, destabilizarea şi căderea guvernului ungar.

De asemenea, el a susţinut că partea ucraineană ar dori instalarea la putere a unui executiv care să servească interesele Kievului, motiv pentru care momentul a fost sincronizat cu perioada campaniei electorale.

Viktor Orbán a declarat că acţiunile părţii ucrainene sunt întreprinse în interesul schimbării guvernului, al lui Péter Magyar şi al partidului Tisza.

Guvernul Ungariei continuă să lucreze în interesul cetăţenilor maghiari, a subliniat prim-ministrul, adăugând că cei cărora, într-o asemenea situaţie, nu le ajunge decât pentru un joc de imagine „ar trebui să le fie ruşine”.