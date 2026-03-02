Universitatea Eötvös Loránd: A fost lansat Programul Fanion pentru Inteligenţă Artificială

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) a lansat Programul Fanion pentru Inteligenţă Artificială, a anunţat instituţia.

La evenimentul de deschidere, comisarul guvernamental responsabil pentru inteligenţa artificială, László Palkovics, a declarat că, potrivit unui studiu, Ungaria se situează la nivel global între primele 20 de state în ceea ce priveşte utilizarea inteligenţei artificiale (IA), iar dintre ţările Europei Centrale şi de Est are cea mai ridicată rată a utilizatorilor de IA.

Acest nivel ar trebui cel puţin menţinut, însă există şanse reale de avansare – a afirmat oficialul. El a subliniat că inteligenţa artificială este prezentă în toate domeniile vieţii şi că nu este indiferent dacă Ungaria doar beneficiază de tehnologie ca utilizator sau contribuie activ la dezvoltarea acesteia. În acest scop, guvernul a elaborat o strategie naţională în domeniul IA şi a înfiinţat Consiliul Ungar pentru Inteligenţă Artificială.

László Palkovics a precizat că au fost identificate zece domenii prioritare pentru utilizarea eficientă a inteligenţei artificiale în Ungaria, inclusiv cultura, sectorul energetic, agricultura, educaţia, sănătatea şi administraţia publică.

Printre reperele majore ale viitorului, oficialul a menţionat lansarea producţiei de roboţi umanoizi în Ungaria, înfiinţarea unui centru de excelenţă în oncologie, achiziţionarea de vehicule autonome şi dezvoltarea de centre de date.

La rândul său, rectorul ELTE, Lénárd Darázs, a subliniat că universitatea abordează problematica inteligenţei artificiale într-o manieră complexă, integrând nu doar dimensiunea tehnologică, ci şi perspective sociale, umaniste şi psihologice în activitatea de cercetare.

Potrivit acestuia, proiectul IA lansat reprezintă al treilea program fanion al universităţii, după iniţiativele dedicate dezvoltării competenţelor digitale ale studenţilor şi sustenabilităţii. Rectorul a precizat că aceste programe nu constituie investiţii „greenfield”, ci valorifică domenii în care instituţia dispune deja de rezultate solide.

Alegerea inteligenţei artificiale ca al treilea domeniu strategic se bazează pe convingerea că această tehnologie va avea un rol determinant pe termen lung şi trebuie integrată în viitorul învăţământului superior – a explicat Lénárd Darázs.