Tamás Sulyok: Comunităţile maghiare din SUA contribuie la dezvoltarea Statelor Unite, consolidând totodată naţiunea maghiară în plan valoric

Washington, 2 martie 2026 (MTI) - Comunităţile maghiare din Statele Unite contribuie la dezvoltarea şi prosperitatea Statelor Unite, consolidând în acelaşi timp naţiunea maghiară în plan valoric - a declarat duminică, la Cleveland, preşedintele Republicii Ungare, Tamás Sulyok.

Şeful statului a susţinut o alocuţiune în cadrul manifestării comune organizate de organizaţiile maghiare din marele oraş al statului Ohio cu prilejul apropiatei Zile Naţionale de 15 Martie. În intervenţia sa, preşedintele a subliniat că membrii comunităţii maghiare din Statele Unite aduc o contribuţie semnificativă la viaţa economică, socială şi culturală a ţării gazdă, sporind totodată prestigiul şi vizibilitatea naţiunii maghiare pe plan internaţional.

Totodată, a evidenţiat tradiţia îndelungată a comunităţii maghiare din Cleveland, apreciind că aceasta constituie un reper pentru celelalte comunităţi ale diasporei maghiare.

Tamás Sulyok a exprimat recunoştinţa autorităţilor ungare faţă de maghiarii din Statele Unite pentru păstrarea tradiţiilor, cultivarea limbii materne şi asumarea identităţii naţionale, subliniind importanţa continuităţii culturale în cadrul comunităţilor din afara graniţelor.

Preşedintele a arătat că spiritul Revoluţiei şi Războiului de Independenţă din 1848-1849 a depăşit frontierele Ungariei, constituind un exemplu pentru toţi cei care consideră libertatea drept o valoare fundamentală a ordinii democratice. În acest context, a evocat paralela formulată de Lajos Kossuth, în 1852, în faţa legislativului statului Ohio, privind esenţa democraţiei, precum şi discursul rostit în 1863 la Gettysburg de către Abraham Lincoln, considerat un reper definitoriu al concepţiei americane despre democraţie.

În cursul zilei de duminică, şeful statului ungar a participat la celebrarea unei slujbe religioase în biserica romano-catolică maghiară Sfântul Emeric din Cleveland şi a avut o întâlnire cu membrii organizaţiei locale de cercetaşi. Ulterior, în sala comunitară a bisericii romano-catolice maghiare Sfânta Elisabeta, a susţinut o alocuţiune în cadrul evenimentului comemorativ organizat de Uniunea Societăţilor Maghiare Unite din Cleveland, structură reprezentativă care reuneşte organizaţiile maghiare locale.

Vizita în Statele Unite, dedicată comunităţilor diasporei maghiare, continuă luni cu deplasări la Muzeul Maghiarilor din Cleveland şi la şcoala maghiară locală. Potrivit estimărilor comunităţii, în Cleveland şi în zona metropolitană trăieşte în prezent o comunitate maghiară de ordinul sutelor de mii de persoane.