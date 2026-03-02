Péter Szijjártó: Blocarea livrărilor de petrol reprezintă un "atentat" împotriva Ungariei

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Blocarea livrărilor de ţiţei către Ungaria constituie un "atentat" la adresa securităţii energetice a ţării, iar în această acţiune Partidul Tisza ar avea un rol de complicitate - a declarat luni, la Budapesta, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, referindu-se la deciziile autorităţilor de la Kiev.

Potrivit comunicatului Ministerului, în cadrul şedinţei de dimineaţă a Consiliului de Apărare a fost analizată situaţia aprovizionării energetice, în contextul unei perioade internaţionale caracterizate drept deosebit de tensionate.

Şeful diplomaţiei ungare a precizat că au fost examinate imagini satelitare privind segmentul relevant pentru Ungaria al conductei Drujba (Barátság), iar acestea ar demonstra că nu există niciun impediment tehnic sau operaţional care să justifice suspendarea livrărilor. „Imaginile arată în mod clar că nu există o cauză tehnică pentru blocarea conductei”, a afirmat ministrul.

În opinia sa, în condiţiile în care transportul maritim de petrol a devenit incert din cauza situaţiei din Strâmtoarea Hormuz, blocarea unei rute terestre funcţionale de transport prin conductă reprezintă o măsură de natură să afecteze grav securitatea energetică a Ungariei.

Péter Szijjártó a susţinut că prin suspendarea funcţionării conductei Drujba, într-un moment de criză internaţională, autorităţile ucrainene comit un act îndreptat împotriva intereselor Ungariei, iar Partidul Tisza ar susţine această abordare.

Ministrul a mai afirmat că înţelegerile care au condus la blocarea conductei ar fi fost convenite la München şi a făcut referire la o presupusă coordonare între Bruxelles, Berlin şi Kiev în sprijinul opoziţiei din Ungaria.

În concluzie, oficialul ungar a subliniat că guvernul nu va accepta menţinerea blocadei petroliere şi va lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea aprovizionării energetice, precum şi menţinerea mecanismelor de protecţie a consumatorilor în domeniul utilităţilor.