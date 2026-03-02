Péter Szijjártó: ambasadorul Ucrainei a fost convocat din cauza continuării încorporărilor forţate

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Ambasadorul Ucrainei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei (Külgazdasági és Külügyminisztérium) din cauza continuării încorporărilor forţate în ţara vecină, cărora le-au căzut victime alţi doi tineri de etnie maghiară - a anunţat luni, la Budapesta, ministrul de externe şi al comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei ungare a declarat că, în Ucraina, pentru menţinerea războiului, „se desfăşoară o veritabilă vânătoare de oameni pe stradă”, iar în acest context guvernul ungar a fost informat despre două noi victime de origine maghiară.

„Un tânăr care deţine şi cetăţenia maghiară a fost ridicat din Berehove de persoane aduse din Odesa pentru a desfăşura acţiuni coercitive, în pofida faptului că deţinea o scutire oficială de la încorporare. Un alt tânăr de etnie maghiară, care se confrunta şi cu probleme psihice, a fost de asemenea luat cu forţa, iar în prezent este dat dispărut”, a precizat ministrul.

El a anunţat că, în consecinţă, ambasadorul Ucrainei a fost convocat la minister pentru a i se comunica protestul oficial al părţii ungare faţă de „încorporările forţate şi acţiunile de tip vânătoare de oameni desfăşurate pe stradă”.

„Cu atât mai grav cu cât aceste încorporări forţate şi aceste acţiuni de tip vânătoare de oameni au, în mod repetat, victime şi persoane vătămate de naţionalitate maghiară”, a adăugat Péter Szijjártó.

Ministrul a subliniat în final că „în Ucraina se desfăşoară un război complet lipsit de speranţă şi de sens, iar Bruxelles-ul continuă să îl finanţeze fără limită, dorind să ia şi mai mulţi bani de la cetăţenii europeni pentru a prelungi acest conflict care aduce, zi de zi, noi decese, noi suferinţe şi noi astfel de acţiuni coercitive”.

„Acest război este complet lipsit de perspectivă şi trebuie încheiat imediat. El nu produce decât noi victime şi noi suferinţe în fiecare zi şi nu are niciun sens”, a declarat Péter Szijjártó.