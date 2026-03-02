Péter Magyar: Securitatea şi aprovizionarea energetică a Ungariei sunt o responsabilitate comună

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - "Securitatea şi aprovizionarea energetică a Ungariei reprezintă un interes naţional major care, dincolo de considerentele partizane, constituie o responsabilitate comună" - a transmis luni Péter Magyar, preşedintele partidului Tisza, într-o scrisoare oficială adresată prim-ministrului.

În document, Péter Magyar a propus ca, având în vedere securitatea energetică a ţării, să inspecteze personal şi împreună cu Viktor Orbán, la faţa locului, starea conductei de ţiţei Drujba (Barátság), pentru a se convinge de situaţia reală. Cetăţenii ungari au dreptul să se aştepte ca liderii lor responsabili să ia decizii pe baza faptelor, în mod transparent, şi nu prin mesaje transmise pe Facebook sau prin propagandă, a afirmat liderul partidului.

El a adăugat că, dacă există într-adevăr o ameninţare externă gravă la adresa securităţii, aşa cum susţine prim-ministrul, atunci este necesară o mobilizare naţională, precizând că este pregătit să participe la acest demers.

În perioada recentă – „în calitate de lider al celei mai puternice forţe politice şi candidat care se pregăteşte să îşi asume responsabilitatea guvernării viitoare” – a purtat consultări cu liderii mai multor state aliate şi este pregătit ca, împreună, să reprezinte unitar interesele Ungariei în faţa partenerilor, a subliniat Péter Magyar. El a remarcat că Viktor Orbán ar putea proceda în mod similar, utilizând propriile relaţii internaţionale în raport cu partenerii importanţi pentru Ungaria.

Potrivit preşedintelui Tisza, dacă „pericolul ar fi real şi direct”, atunci Viktor Orbán, în calitate de prim-ministru în funcţie şi responsabil, ar avea motive să iniţieze aplicarea articolului 4 al Tratatului NATO, care oferă posibilitatea examinării, împreună cu aliaţii, a eventualelor ameninţări la adresa integrităţii teritoriale, independenţei politice sau securităţii Ungariei. Un asemenea demers ar constitui un semnal clar şi liniştitor atât pentru cetăţenii ungari, cât şi pentru partenerii internaţionali, a adăugat acesta.

În scrisoare, Péter Magyar l-a îndemnat pe prim-ministru să „renunţe de îndată la alarmism şi la generarea panicii”. Sentimentul de siguranţă al cetăţenilor nu poate deveni un instrument de campanie, a afirmat el.

El a adăugat că şi confruntarea politică are limite, iar „dezvoltarea emoţională a copiilor noştri şi liniştea persoanelor vârstnice nu pot deveni victime ale unei campanii partizane”. Dacă este vorba despre o ameninţare reală, atunci calea guvernării responsabile este cooperarea, unitatea naţională, informarea sinceră şi acţiunea comună. În caz contrar, este de aşteptat ca inducerea fricii şi instigarea să nu fie utilizate, din interes politic propriu, împotriva propriilor concetăţeni, a declarat preşedintele Tisza.

El a subliniat că „securitatea Ungariei este o cauză comună”, solicitând ca, în perioada premergătoare scrutinului, acţiunile să fie ghidate de acest principiu şi ca toate informaţiile necesare să fie împărtăşite reciproc şi cu cetăţenii, „în interesul securităţii Ungariei şi al concetăţenilor noştri”.

Totodată, Péter Magyar l-a informat pe prim-ministru că preţul benzinei este în prezent mai ridicat în Ungaria decât în Austria, Cehia, Polonia sau Bulgaria. Potrivit acestuia, „cauza o reprezintă majorările succesive ale taxelor aplicate carburanţilor”. El l-a îndemnat pe Viktor Orbán să reducă de îndată nivelul TVA şi al accizei aplicate carburanţilor, pentru a preveni o nouă creştere a preţurilor.