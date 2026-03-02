Parlament - Comisia pentru politică externă a calificat drept inacceptabilă aplicarea principiului vinovăţiei colective în Slovacia

Budapesta, 2 martie 2026, luni (MTI) - Comisia pentru politică externă a Parlamentului Ungariei a adoptat o declaraţie privind aplicarea în Slovacia a principiului vinovăţiei colective, calificând această practică drept inacceptabilă - a declarat pentru MTI preşedintele comisiei, Zsolt Németh.

Potrivit acestuia, comisia consideră inadmisibil principiul vinovăţiei colective, cu atât mai mult cu cât consecinţele juridice care produc efecte până în prezent pot conduce la modificări ale regimului de proprietate, inclusiv la exproprieri de terenuri fără o despăgubire corespunzătoare, pe criterii etnice.

Zsolt Németh a precizat că, prin declaraţia adoptată, comisia şi-a reafirmat solidaritatea cu comunităţile maghiare din afara graniţelor, inclusiv cu maghiarii din Slovacia, subliniind că acestea se pot baza în continuare pe sprijinul statului ungar.

Documentul consemnează, de asemenea, disponibilitatea părţii ungare de a identifica, în spirit constructiv, o soluţie adecvată la această problemă, având în vedere că, în ultimii ani, între Ungaria şi Slovacia s-a dezvoltat o cooperare bilaterală substanţială, care oferă o bază solidă pentru gestionarea unor chestiuni sensibile.

Preşedintele comisiei a anunţat că declaraţia va fi transmisă şi Comisiei pentru politică externă a Consiliului Naţional al Republicii Slovace.

La şedinţa de luni, Guvernul a fost reprezentat de Lőrinc Nacsa, secretar de stat responsabil pentru politica naţională în cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Totodată, au intervenit doi experţi: János Fiala-Butora, jurist specializat în drept internaţional, reprezentant al comunităţii maghiare din Slovacia, şi Balázs Tárnok, politician maghiar din Slovacia.

Potrivit textului publicat pe site-ul Parlamentului, declaraţia cuprinde cinci puncte. Comisia îşi exprimă sprijinul faţă de comunităţile maghiare din afara graniţelor şi reafirmă că orice act normativ care reflectă principiul vinovăţiei colective este inacceptabil, întrucât contravine normelor privind drepturile omului, drepturile minorităţilor şi statul de drept.

În consecinţă, este considerată inadmisibilă şi aplicarea continuă a efectelor juridice ale unor astfel de reglementări, în special în ceea ce priveşte dreptul de proprietate privată.

Totodată, comisia se pronunţă în favoarea soluţionării, în conformitate cu normele şi obligaţiile asumate în plan internaţional, a problemelor generate de aplicarea, pe parcursul mai multor cicluri guvernamentale, a unor asemenea dispoziţii.

Declaraţia reafirmă angajamentul pentru consolidarea cooperării constructive dintre Ungaria şi statele vecine, cu respectarea intereselor comunităţilor maghiare din afara graniţelor, pe baza respectului reciproc, a menţinerii rezultatelor obţinute şi a unui dialog orientat spre întărirea încrederii reciproce. Documentul condamnă, totodată, orice demersuri iresponsabile care, în scop de obţinere a unor avantaje politice, ar putea afecta relaţiile de bună vecinătate şi interesele comunităţilor maghiare din afara graniţelor.