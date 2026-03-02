Ministerul Energiei: Sprijin record pentru investiţiile geotermice

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Începând cu luna martie, investiţiile în energie geotermică vor fi stimulate printr-o schemă de granturi nerambursabile pentru primele foraje şi printr-un program de credite fără dobândă, cu o alocare totală de 29 de miliarde de forinţi - a anunţat luni Ministerul Energiei (EM), într-un comunicat.

Ministerul a subliniat că, valorificând condiţiile naturale favorabile, Ungaria se situează deja printre statele europene cu cele mai avansate rezultate în utilizarea energiei geotermice. Programul Energetic Jedlik Ányos pune la dispoziţie un volum de resurse fără precedent pentru a sprijini noi progrese în domeniu.

Printre obiectivele prioritare ale politicii energetice se numără consolidarea capacităţii de autoaprovizionare, asigurarea unor preţuri accesibile şi accelerarea tranziţiei verzi. Energia geotermică contribuie semnificativ la atingerea acestor obiective. În Bazinul Carpatic, grosimea scoarţei terestre este la jumătate faţă de media europeană, ceea ce determină temperaturi subterane mai ridicate. Rocile din regiune pot stoca volume importante de ape subterane naturale, iar energia geotermică reprezintă o sursă curată, disponibilă independent de condiţiile meteorologice sau de momentul zilei, deşi implementarea acesteia presupune investiţii costisitoare şi riscuri financiare considerabile.

Două dintre cele trei scheme de finanţare dedicate energiei geotermice din cadrul Programului Jedlik Ányos se deschid la 2 martie 2026. Cea mai amplă schemă, cu un buget de 19 miliarde de forinţi, oferă credite fără dobândă pentru companii. Pentru proiectele de geotermie profundă, împrumuturile pot varia între 1 şi 6 miliarde de forinţi, iar pentru geotermia de mică adâncime între 100 de milioane şi 1 miliard de forinţi, aceasta din urmă beneficiind de o zecime din bugetul total. Sunt eligibile exclusiv investiţiile realizate în afara Budapestei, aproape două treimi din fonduri fiind rezervate regiunilor mai puţin dezvoltate. Plăţile pot fi efectuate cel târziu în noiembrie 2029.

Cea de-a doua schemă de finanţare, cu un buget de 10 miliarde de forinţi, poate sprijini între 10 şi 20 de proiecte regionale, fiecare primind între 40 de milioane şi 1 miliard de forinţi. În cazul unui foraj reuşit, contribuţia statului poate acoperi 10% din costurile eligibile, iar în caz de eşec până la 50%. Cererile pot fi depuse până la sfârşitul lunii aprilie în prima etapă, respectiv în toamnă în etapa a doua. Termenul-limită pentru finalizarea fizică a proiectelor este de doi ani de la intrarea în vigoare a contractului de finanţare, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2028.

Cea de-a treia schemă de sprijin dedicată energiei geotermice a fost lansată în ianuarie şi dispune de 12 miliarde de forinţi pentru dezvoltarea sistemelor de producere a energiei electrice din surse geotermice. Dacă totalul de 41 de miliarde de forinţi alocat domeniului va fi utilizat eficient, sectorul geotermic ar putea deveni un pilon al economiei verzi din Ungaria.

Potrivit Conceptului Naţional de Valorificare a Energiei Geotermice, până în 2030 consumul intern ar urma să se dubleze faţă de nivelul de referinţă de 6,4 petajouli, iar ponderea energiei geotermice în producţia totală de căldură ar putea creşte la 25-30%. Noile capacităţi instalate ar putea înlocui până în 2035 între 1 şi 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale, reducând semnificativ dependenţa de importuri.

În cadrul programelor lansate la începutul anului 2026 prin Programul Jedlik Ányos sunt disponibile, în total, aproape 130 de miliarde de forinţi pentru dezvoltări sectoriale. Programul de Stocare Energetică pentru Întreprinderi oferă 50 de miliarde de forinţi sub formă de granturi nerambursabile pentru instalarea de sisteme industriale de stocare a energiei, iar modernizările privind eficienţa energetică la unităţile din afara capitalei sunt sprijinite printr-o linie de credit în valoare de 38,7 miliarde de forinţi – a transmis Ministerul Energiei.