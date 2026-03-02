Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Ungaria doreşte să rămână şi va rămâne în afara războiului, iar guvernul Fidesz-KDNP va proteja cetăţenii ungari - a declarat luni purtătorul de cuvânt al guvernului, în cadrul emisiunii online "Igazság órája" (Ora Adevărului), la care a participat şi analistul de politică externă Balázs Bende.

Eszter Vitályos a afirmat că guvernul şi Parlamentul Ungariei vor apăra populaţia, subliniind că „nu suntem cei de la Tisza”, ci guvernul Fidesz-KDNP. „Dorim să rămânem şi vom rămâne în afara războiului; nu vom permite ca tinerii ungari să fie trimişi pe front şi să fie obligaţi să lupte”, a accentuat aceasta.

Purtătorul de cuvânt a atras atenţia că, în războiul din Ucraina, aproximativ 9.000 de persoane îşi pierd viaţa săptămânal. Citând estimări ale experţilor, a adăugat că, până în prezent, peste două milioane de oameni ar fi murit pe front.

Eszter Vitályos a declarat că, potrivit informaţiilor guvernului ungar, nu există niciun impediment tehnic pentru repornirea conductei Drujba (Barátság), iar absenţa livrărilor de ţiţei către Ungaria ar fi rezultatul unei presiuni politice. „Dacă Ucraina nu are nimic de ascuns, de ce nu permite accesul experţilor maghiari şi slovaci pentru a verifica situaţia reală a conductei?” – a întrebat aceasta.

Potrivit oficialului, conflictul cu Iranul ar putea afecta aprovizionarea energetică la nivel global, motiv pentru care este esenţial pentru Ungaria ca livrările de ţiţei prin conducta Drujba să continue. În acest context, ea s-a declarat surprinsă de afirmaţia lui Kaja Kallas, Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, potrivit căreia Ungaria şi Slovacia ar face mai bine să trimită militari în Ucraina în loc de experţi. Vitályos a apreciat că declaraţia reflectă „lipsa de măsură şi orientarea pro-război”.

Ea a susţinut că din Ucraina sunt transmise constant mesaje ameninţătoare la adresa Ungariei, nu doar la adresa guvernului, ci a întregii ţări. În opinia sa, Budapesta este percepută drept ultimul obstacol în calea unei finanţări nelimitate a Ucrainei de către Uniunea Europeană, inclusiv prin contractarea de credite în acest scop şi prin escaladarea conflictului. „Din acest motiv, nu vor ezita să exercite presiuni politice”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Guvernul a decis consolidarea protecţiei infrastructurii critice pentru a preveni orice eventuale acţiuni violente, a mai declarat aceasta.

Eszter Vitályos a mai susţinut că nivelul actual al discursului public, marcat de atacuri şi invective, nu a fost întâlnit în campaniile electorale anterioare. Ea a afirmat că Péter Magyar, preşedintele partidului Tisza, nu impune limite acestor manifestări şi poartă o responsabilitate în acest sens.

În opinia sa, candidaţii formaţiunii ar evita să îşi clarifice poziţiile privind sprijinul pentru Ucraina, războiul şi migraţia, deoarece, potrivit afirmaţiilor sale, nu ar fi în măsură să se opună deciziilor adoptate la Bruxelles.