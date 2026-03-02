Conflictul iranian - Péter Szijjártó: guvernul acţionează prin toate mijloacele disponibile pentru siguranţa maghiarilor aflaţi în Orientul Mijlociu

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, a prezentat luni, la Budapesta, o informare detaliată privind cele mai recente evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu şi a subliniat că guvernul acţionează prin toate mijloacele disponibile pentru a asigura siguranţa cetăţenilor maghiari aflaţi în regiune.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei ungare a arătat că situaţia din Orientul Mijlociu continuă să se deterioreze, contextul de securitate se agravează, iar atacurile iraniene devin tot mai intense. În cursul dimineţii a avut loc o videoconferinţă cu şefii tuturor misiunilor diplomatice ungare din regiune, astfel încât a primit informaţii directe privind evoluţiile din teren.

În prezent, peste 5.000 de cetăţeni maghiari, mai exact 5.059, sunt înregistraţi pentru protecţie consulară în regiune, iar numărul este în creştere accentuată. Dintre aceştia, 2.667 s-au înregistrat în Emiratele Arabe Unite, în principal în Dubai.

Ministrul a arătat că, din cauza intensificării atacurilor iraniene, restricţiile privind spaţiul aerian au fost prelungite în statele în care se află cei mai mulţi cetăţeni maghiari. În Emiratele Arabe Unite, compania Emirates nu îşi va relua operaţiunile cel puţin până marţi, ora 15.00. Etihad analizează posibilitatea unor operaţiuni limitate în cursul zilei, însă probabilitatea rămâne incertă.

Restricţii ale spaţiului aerian sunt în vigoare şi în Qatar, unde se află un număr semnificativ de cetăţeni maghiari, precum şi în Bahrain, Kuweit şi Israel. În aceste state nu sunt autorizate nici decolările, nici aterizările.

În Emiratele Arabe Unite, autorităţile locale solicită tuturor să rămână în hoteluri şi să evite deplasările. Părăsirea ţării este posibilă pe cale terestră către Oman sau Arabia Saudită, însă autorităţile recomandă ca acest lucru să nu fie realizat în grupuri numeroase, întrucât timpii de trecere a frontierei sunt îndelungaţi, iar posibilităţile ulterioare de repatriere sunt limitate. Deşi spaţiul aerian al Arabiei Saudite şi al Omanului este deschis, cererea pentru bilete de avion este extrem de ridicată, ceea ce face dificilă achiziţionarea de bilete în următoarele zile.

Péter Szijjártó a subliniat că autorităţile Emiratelor au oferit asigurări potrivit cărora toţi cetăţenii străini, inclusiv cetăţenii maghiari, vor beneficia de protecţie, iar costurile de cazare vor fi preluate. Restricţiile aplicate companiei Emirates vor rămâne în vigoare cel puţin până marţi.

În Qatar, autorităţile solicită populaţiei să rămână la domiciliu, iar persoanele afectate au fost cazate. Situaţia este similară în Bahrain. Din Arabia Saudită, unde spaţiul aerian este deschis, sunt posibile zboruri către Europa şi Africa de Nord. Câţiva cetăţeni maghiari au trecut în Arabia Saudită şi, după deplasări îndelungate, unii au reuşit să părăsească ţara pe cale aeriană. Din Oman operează compania Oman Air, însă cei care intenţionează să revină în Ungaria trebuie să ia în calcul faptul că preţurile biletelor sunt de şase-şapte ori mai mari decât în mod obişnuit.

Cei care intenţionează să se deplaseze în Oman trebuie să ţină cont că disponibilitatea cazării poate deveni limitată, iar procedurile de trecere a frontierei pot dura mult timp. În Kuweit, situaţia de securitate s-a deteriorat semnificativ, spaţiul aerian rămâne închis, atacurile sunt continue, iar, potrivit informaţiilor, ambasada Statelor Unite a fost vizată de un atac. Întrucât ambasada Ungariei se află în imediata vecinătate a misiunii diplomatice americane, diplomaţii ungari nu intră în prezent în sediu.

Ministrul a precizat că spaţiul aerian al Iordaniei este deschis, iar zborurile către Europa sunt posibile.

În Israel, restricţiile privind spaţiul aerian au fost prelungite până la 4 martie. Israelul poate fi părăsit pe cale terestră către Egipt sau Iordania, opţiune de care au profitat aproape o sută de cetăţeni maghiari. Din Egipt şi Iordania există conexiuni aeriene către Europa.

În Liban încep să se contureze confruntări armate; deocamdată nu a fost instituită o restricţie a spaţiului aerian, însă ministrul a recomandat ferm anularea oricăror deplasări planificate în această ţară.

Între timp, închiderea Strâmtorii Hormuz poate fi considerată un fapt împlinit. Aproximativ o treime din comerţul mondial cu ţiţei şi circa o cincime din comerţul global cu gaz natural lichefiat tranzitează această rută, ceea ce reduce considerabil fiabilitatea comerţului maritim cu petrol şi gaze naturale şi poate genera perturbări majore sau incertitudini în aprovizionarea energetică la nivel global, a avertizat ministrul.

„Situaţia nu arată, din păcate, semne de ameliorare, iar ostilităţile se intensifică. Îi rog pe toţi cetăţenii maghiari aflaţi în regiune să respecte indicaţiile autorităţilor locale. Activitatea ambasadelor noastre este continuă, secţiile consulare sunt în permanenţă de serviciu. Pe site-urile şi paginile oficiale ale misiunilor diplomatice, precum şi prin notificările consulare, pot fi obţinute informaţii actualizate. Facem tot ceea ce este necesar pentru ca cetăţenii maghiari să fie în siguranţă; contactele la nivel ministerial au fost stabilite în aproape toate statele din regiune, iar ambasadele noastre menţin un dialog permanent cu autorităţile locale”, a concluzionat Péter Szijjártó.