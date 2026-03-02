Balázs Hankó: Bursele universitare de merit cresc cu minimum 50%

Budapesta, 2 martie 2026 (MTI) - Bursele de merit acordate studenţilor vor creşte cu minimum 50% în semestrul de primăvară - a declarat luni ministrul culturii şi inovării, într-un interviu acordat postului public de televiziune M1.

Ministrul a explicat că majorarea este posibilă datorită creşterii, în ultimii ani, de aproximativ două ori şi jumătate a finanţării universităţilor reorganizate. Potrivit acestuia, principiul guvernului este acela că universităţile sunt autonome, iar din finanţarea suplimentară acestea vor aplica majorări ale burselor de minimum 50%, media creşterii fiind de 84%. Există instituţii unde majorarea ajunge chiar la 160%.

Balázs Hankó a subliniat că, în acest an, fondul total al burselor creşte cu 8,2 miliarde de forinţi, iar peste pragul minim stabilit, nivelul şi criteriile de majorare sunt decise de conducerea instituţiilor, împreună cu studenţii.

Ministrul a arătat că 12 universităţi din Ungaria se află în topul primelor 5% la nivel mondial, astfel încât doi din trei studenţi învaţă în instituţii clasate printre cele mai bune din lume. Potrivit acestuia, progresele în clasamentele internaţionale au avut loc după reforma sistemului de învăţământ superior.

El a susţinut că aceste rezultate au fost obţinute „în condiţii de puternic vânt potrivnic”, întrucât Comisia Europeană a restricţionat, în mod nejustificat, programele Erasmus şi Horizon. În acest context, a menţionat lansarea Programului de burse Pannónia, a programului de cercetare HU-rizont, precum şi activitatea Fundaţiei Élvonal, coordonată de laureatul Nobel Ferenc Krausz.

Totodată, ministrul a evidenţiat că universităţile din Ungaria beneficiază de un amplu proces de modernizare, fiind realizate investiţii în infrastructură în valoare de aproape 1.000 de miliarde de forinţi. El a menţionat că Universitatea de Medicină Veterinară este clasată pe locul 59 la nivel mondial, iar Universitatea Semmelweis se află în top 200 universităţi medicale din lume.

Balázs Hankó a arătat că guvernul consideră necesară extinderea capacităţilor de cazare în căminele studenţeşti. În prezent, în Ungaria există aproximativ 46-47.000 de locuri, iar până în 2030 acestea ar urma să fie majorate cu 50%, inclusiv prin proiectul „Oraşul Studenţilor” şi prin dezvoltări universitare regionale.

Potrivit ministrului, creşterea numărului de locuri este justificată de majorarea efectivului de studenţi, în condiţiile în care fiecare al doilea tânăr studiază în prezent la o universitate din afara capitalei. Au fost anunţate extinderi semnificative la Győr (5.000 de locuri), Mosonmagyaróvár (300), Debrecen (1.600 până în 2030), precum şi dezvoltări la Pécs, Szeged şi Kecskemét.

Cea mai amplă investiţie este prevăzută la Budapesta, unde proiectul „Oraşul Studenţilor” va crea între 12.000 şi 18.000 de noi locuri de cazare. Terenurile necesare se află deja în administrarea Fundaţiei Tudástér, iar primele mutări sunt planificate în termen de trei ani.

Într-un interviu acordat postului naţional de radio Kossuth, în emisiunea „Jó reggelt, Magyarország!”, ministrul a afirmat că Comisia Europeană nu avea competenţa de a bloca programele de burse, întrucât învăţământul superior ţine de competenţa naţională. El a susţinut că Parlamentul ungar a adoptat deja în 2024 cadrul legislativ care reglementează incompatibilităţile, limitează mandatul membrilor consiliilor de administraţie la două mandate de câte şase ani şi introduce mecanismele de control solicitate de Comisie.

Ministrul a declarat că singura condiţie stabilită pentru intrarea în vigoare a noii reglementări este încetarea „blocajului motivat politic”.

Totodată, el a afirmat că reprezentanţi ai partidului Tisza, inclusiv eurodeputata Kinga Kollár, ar susţine, în cooperare cu Bruxelles-ul, excluderea profesorilor maghiari din consiliile de administraţie ale fundaţiilor universitare şi înlocuirea acestora cu membri propuşi de organizaţii neguvernamentale.