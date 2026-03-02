Alegeri 2026 - Máté Kocsis: Péter Magyar nu a avut în vedere securitatea energetică a Ungariei

Budapesta, 2 martie 2026, luni (MTI) - Liderul grupului parlamentar Fidesz, Máté Kocsis, a declarat luni, într-o postare publicată pe Facebook, că Péter Magyar, preşedintele partidului Tisza, nu a ţinut cont de interesele legate de securitatea energetică a Ungariei atunci când, în urmă cu câteva săptămâni, la München, ar fi ajuns la o înţelegere cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenszkij, privind "decuplarea forţată" a Ungariei de la petrolul rusesc, calificat de acesta drept sigur şi ieftin.

Máté Kocsis a amintit că Péter Magyar a afirmat anterior că securitatea şi aprovizionarea energetică a Ungariei reprezintă un interes naţional major, „independent de considerentele politice de partid” şi constituie „o responsabilitate comună”. Potrivit liderului Fidesz, această abordare nu s-ar fi regăsit însă în demersurile sale de la München.

În opinia exprimată de Máté Kocsis, liderul partidului Tisza nu ar fi manifestat preocupare pentru securitatea energetică nici în contextul în care, susţine acesta, ar fi acţionat în detrimentul intereselor naţionale, implicându-se într-un proces pe care l-a descris drept „presiune energetică exercitată de Ucraina”. El a adăugat că Péter Magyar ar fi urmărit, în principal, un avantaj politic propriu, anticipând o eventuală victorie electorală.

Liderul grupului parlamentar Fidesz a apreciat că actualele dificultăţi legate de transportul petrolului – atât pe cale maritimă, cât şi prin conducte – pot genera creşteri semnificative ale preţurilor la carburanţi şi energie. În acest context, el a susţinut că, deşi blocajele maritime nu pot fi atribuite direct lui Péter Magyar, oprirea conductei terestre ar fi avut loc, în opinia sa, în concordanţă cu interesele acestuia, ceea ce ar atrage o responsabilitate politică.

Máté Kocsis a avertizat că, în eventualitatea menţinerii restricţiilor privind livrările de petrol rusesc, ar putea fi afectată stabilitatea economică, inclusiv mecanismele de protecţie a consumatorilor, precum plafonarea preţurilor la utilităţi.

În încheiere, liderul Fidesz a subliniat că formaţiunea de guvernământ nu va permite, în opinia sa, afectarea intereselor Ungariei şi a făcut referire la alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie, menţionând că până la scrutin mai sunt 41 de zile.