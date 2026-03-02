A fost inaugurată grădiniţa românească renovată din Körösszakál (Hajdú-Bihar)

Körösszakál, 2 martie 2026, luni (MTI) - Secretarul de stat pentru relaţiile cu cultele şi minorităţile naţionale din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, Miklós Soltész, a evidenţiat cooperarea dintre autorităţile locale, autoguvernările minoritare şi Guvern, cu prilejul ceremoniei de inaugurare a grădiniţei din cadrul Şcolii Generale şi Grădiniţei Bilingve a Minorităţii Române din Bihar - unitatea din Körösszakál - renovată integral.

Oficialul a subliniat că, în urma acestei colaborări eficiente, în ultimii ani au fost renovate şi modernizate numeroase instituţii aparţinând minorităţilor naţionale la nivel naţional. El a menţionat, ca exemple, renovarea şcolii din Elek (230 milioane forinţi), modernizarea şcolii şi grădiniţei din Kétegyháza (620 milioane forinţi), lucrările realizate la instituţiile de învăţământ din Battonya (235 milioane forinţi), precum şi investiţiile de la Gyula – 145 milioane forinţi pentru grădiniţă şi 435 milioane forinţi pentru şcoala locală.

Potrivit lui Miklós Soltész, anterior funcţionarea instituţiilor româneşti din Körösszakál a fost sprijinită cu aproximativ 40 milioane forinţi, iar în prezent grădiniţa a fost renovată dintr-o alocare de 150 milioane forinţi.

În intervenţia sa, secretarul de stat a făcut referire şi la contextul internaţional actual, apreciind că, pentru schimbarea situaţiei şi consolidarea păcii, este nevoie şi de rugăciunea bisericilor.

Deputatul Fidesz din circumscripţie, István Vitányi, a declarat că, în colegiul său electoral – asemenea întregii ţări – convieţuirea comunităţilor minoritare este armonioasă. El a afirmat că Guvernul şi-a respectat angajamentele asumate în ultimii ani, inclusiv crearea unui milion de noi locuri de muncă, subliniind că acest rezultat este strâns legat de extinderea reţelei de creşe şi grădiniţe, care oferă siguranţă familiilor.

Potrivit deputatului, în circumscripţia sa au fost construite sau renovate, în ultimii ani, 13 grădiniţe şi 12 creşe, în valoare totală de aproximativ trei miliarde de forinţi.

Preşedintele Autoguvernării Naţionale a Românilor din Ungaria, György Kozma, a precizat că pentru renovarea grădiniţei din Körösszakál au fost obţinute 150 milioane forinţi prin Programul Operaţional pentru Dezvoltare Teritorială şi a Localităţilor Plus (TOP Plusz).

Din aceste fonduri au fost renovate integral, la interior şi exterior, sălile de activităţi, sala de sport, bucătăria, grupurile sanitare şi sistemul de încălzire, fiind achiziţionat şi mobilier nou pentru grădiniţa frecventată în prezent de 26 de copii.

Instituţia renovată a fost binecuvântată de episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (Gyula), Mănuilă Siluan.