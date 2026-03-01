Viktor Orbán: trebuie să învingem simultan Partidul Tisza, pe Zelenski şi pe Ursula von der Leyen

Budapesta/Esztergom, duminică, 1 martie (MTI) - La 12 aprilie trebuie purtată o bătălie în care "trebuie să învingem simultan Partidul Tisza, pe Zelenski şi pe Ursula von der Leyen", a declarat la mitingul împotriva războiului organizat sâmbătă la Esztergom.

Şeful guvernului a apreciat că principala problemă a liderilor europeni constă în faptul că „promovează politici care nu beneficiază de sprijinul propriilor popoare”, motiv pentru care Ungaria reprezintă, în opinia sa, un element incomod pe scena europeană. Potrivit acestuia, cetăţenii europeni pot observa, prin exemplul oferit de Ungaria, că „se poate gândi şi altfel”, iar problemele pot fi abordate şi gestionate într-o manieră diferită.

Viktor Orbán a susţinut că, din perspectiva Uniunii Europene, Ungaria nu este periculoasă prin dimensiunea sa, ci prin exemplul pe care îl oferă, demonstrând că „se poate şi altfel”. „La un moment dat, popoarele vor pune întrebarea: de ce nu fac şi ele ceea ce fac maghiarii?” – a afirmat el, amintind dezbaterea privind migraţia.

Premierul a declarat că „se doreşte îndepărtarea acestui exemplu periculos, şi că „cei de la Bruxelles, cei de la Kiev şi Partidul Tisza au convenit să ducă la îndeplinire acest plan împreună”, iar în opinia lor singurul instrument utilizabil ar fi generarea unui „haos economic în Ungaria” prin sistarea aprovizionării cu ţiţei dinspre Ucraina.

Potrivit lui Viktor Orbán, adversarii ţării urmăresc, prin provocarea unui asemenea haos economic, scumpirea carburanţilor şi creşterea inflaţiei, astfel încât responsabilitatea să fie atribuită guvernului. „În spatele şantajului se află, în realitate, o intenţie bine gândită de a înlătura guvernul suveranist ungar”, a subliniat acesta.

„De aceea, la 12 aprilie trebuie să purtăm o bătălie în care să învingem simultan Tisza, pe Volodimir Zelenski şi pe Ursula von der Leyen”, a declarat premierul ungar.