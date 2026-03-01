Péter Szijjártó: Ucraina trebuie să reia imediat transportul de ţiţei prin conducta Drujba

Budapesta, 1 martie 2026 (MTI) - Ucraina trebuie să reia imediat transportul de ţiţei prin conducta Drujba, deoarece transporturile maritime devin mult mai imprevizibile decât până acum - a declarat ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, în emisiunea "Vasárnapi újság" a postului naţional de radio Kossuth, făcând referire la războiul din Orientul Mijlociu.

Ministrul a reamintit că securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei se bazează pe o conductă terestră majoră şi pe o rută complementară „maritimă”, calificând drept inacceptabil şi scandalos faptul că autorităţile ucrainene blochează în prezent funcţionarea conductei principale terestre.

Ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior a evidenţiat că conducta Drujba nu prezintă niciun fel de probleme tehnice, iar operatorul ucrainean informează constant compania MOL că sistemul este pregătit din punct de vedere fizic, ceea ce înseamnă că reluarea transporturilor este blocată exclusiv din motive politice. Acesta este motivul pentru care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a minţit şi minte în continuare în legătură cu situaţia conductei Drujba, din acest motiv nu a fost permisă deplasarea la faţa locului a experţilor slovaci, maghiari şi ai Uniunii Europene, pentru a efectua verificări – a adăugat ministrul.

El a spus că preşedintele ucrainean exercită un şantaj politic asupra Ungariei, vrând să provoace o criză de aprovizionare cu petrol în această ţară înaintea alegerilor, ceea ce ar fi. în mod evident, în defavoarea guvernului şi favorabil opoziţiei; totuşi, Ungaria, unindu-şi forţele cu Slovacia şi Serbia, a reuşit să contracareze această tentativă de şantaj şi să împiedice preşedintele ucrainean în atingerea scopului său.

Ministrul a subliniat: „în Ungaria nu va fi o criză de aprovizionare cu petrol”. Din cauza blocajului ucrainean, rezervele au fost utilizate la maximum, o parte a acestora a fost eliberată, exportul de motorină a fost suspendat, iar deciziile Uniunii Europene au fost blocate. „În luna martie vom primi livrări de motorină şi din Serbia, iar pe lângă construirea unei conducte petroliere comune vom construi şi o conductă pentru motorină, ceea ce va reduce semnificativ potenţialul de şantaj al Ucrainei, nu numai acum, ci şi pe termen lung – a afirmat el.

Péter Szijjártó şi-a exprimat opinia că acordurile menite să ducă la o criză a aprovizionării cu petrol în Ungaria au fost discutate la Conferinţa de Securitate de la München, la care au participat premierul croat, liderul Partidului Tisza, germanii şi ucrainenii. El a adăugat: „este evident că Volodimir Zelenski şantajează Ungaria în complicitate cu Bruxellesul, Berlinul şi opoziţia ungară.”

El a considerat că „situaţia este acum deosebit de periculoasă” deoarece conflictul din Orientul Mijlociu tinde să se extindă. Orientul Mijlociu are un rol esenţial în aprovizionarea energetică globală: prin Strâmtoarea Hormuz – despre care s-a aflat recent că a fost blocat – trece aproximativ o treime din comerţul mondial cu petrol, inclusiv totalitatea exporturilor de petrol ale Kuweitului, Qatarului şi Iranului, 90% din exporturile Arabiei Saudite, două treimi din exporturile Emiratelor Arabe Unite şi circa 20% din comerţul mondial cu gaze naturale lichefiate – a precizat el.

Într-o astfel de situaţie, în care fluxurile comerţului global de energie devin în mod clar tot mai nesigure, iar aprovizionarea regiunii eurasiatice tot mai imprevizibilă, importanţa transportului terestru prin conducte sigure şi previzibile creşte considerabil – a subliniat ministrul.

Cu privire la războiul izbucnit sâmbătă în Orientul Mijlociu, Péter Szijjártó a declarat: „pentru noi securitatea Ungariei este prioritatea principală. Ţara trebuie să rămână în afara tuturor războaielor, iar noi luăm decizii având în vedere acest lucru.” „În acest context periculos este inadmisibil să punem în pericol securitatea noastră energetică, iar cei care o compromit în mod grav, pun în pericol grav şi securitatea Ungariei” – a adăugat el.

Ministrul a menţionat că un număr semnificativ de cetăţeni ungari se află în regiune: sâmbătă dimineaţă mai puţin de 1900 erau înregistraţi pentru protecţie consulară, acest număr a crescut la 4144 pe parcursul zilei. Autorităţile sunt în contact cu ei, încearcă să ofere sprijin pentru toţi, însă situaţia de securitate s-a deteriorat în cursul nopţii. Spaţiile aeriene sunt închise, în Kuweit şi în Emiratele Arabe Unite au fost atacate şi aeroporturi, inclusiv terminalul aeroportului din Dubai care operează printre altele zborurile spre şi dinspre Ungaria – a precizat el.

Ministrul a arătat că zborurile sunt în prezent imposibile atât pentru companiile aeriene civile, cât şi pentru cursele de evacuare, şi le-a cerut cetăţenilor afectaţi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale.

„Ambasadele Ungariei din regiune se informează permanent de la autorităţile locale şi publică imediat orice informaţii relevante pe propriile platforme” – a subliniat el.

Péter Szijjártó a anunţat de asemenea că a dispus ca toate ambasadele ungare din regiune să funcţioneze în permanenţă, consulii şi permanenţele consulare funcţionează continuu; la Budapesta a fost consolidat serviciul call-center pentru a furniza tuturor informaţiile necesare şi de îndată ce zborurile vor deveni posibile, se vor lua măsurile necesare.